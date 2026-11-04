Alexis Márquez: “Dejen de decir que estamos cobrando en la cancha, no envenen a la gente”

Deportivo Pereira cayó 1-3 ante el Deportes Tolima en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en juego por la fecha 17 de la Liga colombiana. El partido estuvo en vilo hasta el último minuto, dado que al plantel Matecaña se le adeudan dos meses de salarios.

Tras la derrota, el técnico del equipo, el exarquero Alexis Márquez, dejó en claro que fueron superados en el terreno de juego, refiriéndose a las especulaciones de que sus dirigidos habían “cobrado” en la cancha los salarios pendientes y no habían afrontado el compromiso como correspondía.

“Arrancamos el partido con el mismo sistema que veníamos manejando en los últimos juegos, con los mismos hombres en cancha. Desafortunadamente, si ustedes ven los goles hay errores puntuales que el rival aprovecha”, analizó inicialmente sobre el encuentro.

Al respecto, añadió: “Cambiamos el sistema, porque vimos que nos estaban haciendo mucho dañor por el carril central, hicimos una línea de tres en la mitad que nos dio más solidez, se dieron cuenta que en la parte final del primer tiempo el equipo tuvo más la pelota, se generó un poco más de juego y en el segundo tiempo fue la misma tónica”.

“Desafortunadamente nos falta más adelante, Tolima intentó ese segundo tiempo, pero no encontraba los espacios, se notaba incómodo, lo notaba uno porque el profe Luis Fernando Suárez estaba desde la raya dando instrucciones porque no encontraba el balón. Esto es el fútbol y ellos aprovecharon los momentos”, concluyó al respecto.

Entretanto, sobre las especulaciones en contra de sus dirigidos, Márquez fue tajante: “Si quiero hacer claridad, porque me di cuenta que ya hay algunos que están diciendo que están cobrando los jugadores en la cancha y si me parece mal hecho de parte de algunos medios que salgan con eso. Eso lo lee la gente y eso lo ve la gente”.

“Si era por cobrar en la cancha, hubiéramos terminado debajo de los palos nosotros, pero todo el segundo tiempo intentamos hasta el último minuto ¿O sea que para no cobrar en la cancha uno tiene que ganar?, a veces el rival hace su trabajo y como hoy fueron efectivos en tres jugadas, nos concretaron, nosotros por muchos pasajes del segundo tiempo tuvimos bastante tenencia del balón, nos faltaba un poquito más de profundidad, en ningún momento los muchachos están cobrando en la cancha, antes hicieron un esfuerzo muy grande", añadió.

El entrenador puntualizó sobre el tema: “Que dejen de decir esas palabras, porque después la gente se la cree y luego el problema no es solo contra ellos, también con el cuerpo técnico, envenenan a la gente y la gente la va a tomar con nosotros en la calle. Acá hemos sido muy conscientes que por encima de los problemas que se tienen cuando pisamos la cancha es a hacer las cosas bien, el inicio fue muy malo, pero no estamos cobrando nada”.