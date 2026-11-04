David Ospina se retira: dueño de un récord histórico con Colombia y campeón en tres países. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

David Ospina le puso punto final a su trayectoria como futbolista profesional. A sus 38 años, el guardameta antioqueño anunció su retiro mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que agradeció a los clubes, compañeros y aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas. Una lesión persistente en el codo derecho terminó condicionando sus últimos meses y le impidió debutar con el Atlante de México, su último equipo.

Histórico de la Tricolor

Más allá de su recorrido por Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassar, Ospina deja una marca difícil de igualar con la Selección Colombia: 131 partidos disputados, cifra que lo convierte en el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional, récord que comparte con James Rodríguez.

Su historia con la Tricolor comenzó el 7 de febrero de 2007, en un amistoso frente a Uruguay disputado en Cúcuta. Con apenas 18 años, ingresó al campo después de la expulsión de Miguel Calero y comenzó un recorrido que se extendería durante 19 años.

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Ospina fue protagonista de la generación que llevó nuevamente a Colombia a una Copa del Mundo en Brasil 2014, torneo en el que el equipo alcanzó los cuartos de final, su mejor participación histórica. También defendió el arco nacional en Rusia 2018 y fue convocado para el Mundial de 2026. Además, disputó cinco ediciones de la Copa América y cinco procesos de Eliminatorias.

Trofeos alrededor del mundo

En su palmarés a nivel de clubes también hay títulos importantes. Con Atlético Nacional conquistó siete trofeos, entre ellos cuatro Ligas colombianas, dos Copas Colombia y una Superliga. En Inglaterra levantó dos FA Cup y dos Community Shield con el Arsenal, mientras que en Italia consiguió la Copa Italia 2020 con Napoli.

Su etapa en Europa le permitió competir en algunos de los torneos más exigentes del continente y consolidarse como uno de los arqueros colombianos de mayor recorrido internacional. Sin embargo, su legado más significativo quedó ligado a la Selección, donde durante casi dos décadas fue una de las principales referencias bajo los tres palos.

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El palmarés de David Ospina

Atlético Nacional

- 4 Ligas colombianas: Apertura 2005, Apertura 2007, Clausura 2007 y Clausura 2024.

- 2 Copas Colombia: 2024 y 2025.

- 1 Superliga: 2025.

Arsenal

- 2 FA Cup: 2015 y 2017.

- 2 Community Shield: 2014 y 2017.

Napoli

- 1 Copa Italia: temporada 2019-2020.

Selección Colombia

- 131 partidos internacionales.

- Cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

- Participación en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026 (en este último, no sumó minutos).

- Subcampeón de la Copa América 2024.