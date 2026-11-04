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Periodista David Adams prevé una difícil Presidencia para Trump por triunfo demócrata en intermedias

El periodista británico David Adams, corresponsal independiente en Miami y colaborador con The New York Times, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, hablando de los retos que vienen para Donald Trump tras la derrota republicana y victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

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Mencionó que sería un “desastre” para el país si Trump y los demócratas no encuentran la manera de coincidir en diversos temas, aunque destacó que el mandatario republicano dijo no tener problema con colaborar con ellos.

“El problema con Trump es que un día dice algo suave y al día siguiente sale con sus armas políticas atacando a medio mundo. Entonces, nunca se sabe”, expresó.

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Es así que prevé una “difícil Presidencia” para Donald Trump, pues los demócratas ganaron Cámara y Senado.

Importancia de Miami-Dade en elecciones

Explicó que Miami-Dade en términos estatales tiene más peso porque es el centro urbano más grande en el estado, pero históricamente, aunque los votantes apoyen a candidatos demócratas, Florida sigue siendo republicano.

A pesar de esto, señaló que “el voto hispano en el sur de la Florida no es tan republicano como antes”.

Finalmente, explicó que en términos naciones la realidad es otra, pues Miami-Dade no es tan importante en la política nacional.

Escuche la entrevista completa aquí: