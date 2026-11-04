Millonarios vs. América: fecha, hora y lo que está en juego en el partidazo de la fecha 17 // Colprensa

Millonarios y América de Cali se enfrentarán este miércoles 4 de noviembre en uno de los compromisos más atractivos de la fecha 17 de la Liga Colombiana. El conjunto bogotano necesita una victoria para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el equipo vallecaucano buscará recuperar el liderato del campeonato y llegar con ventaja a la recta final de la fase regular.

¿Qué se juega Millonarios?

El equipo dirigido por Alberto Gamero ocupa la sexta posición con 26 puntos y una victoria lo dejaría prácticamente instalado en los cuadrangulares. Los Embajadores no disputan un partido oficial desde el pasado 20 de octubre, cuando empataron 1-1 frente a Once Caldas en Bogotá.

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El receso le permitió al cuerpo técnico recuperar futbolistas. Gamero confirmó que prácticamente toda la plantilla está disponible. Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, Leonardo Castro y David Mackalister Silva aparecen entre las alternativas para el clásico.

América busca recuperar el liderato

El conjunto Escarlata llega en el segundo puesto con 34 unidades, a dos del líder Atlético Nacional, y ya tiene asegurada su presencia en la siguiente fase. Una victoria en Bogotá podría permitirle recuperar el primer lugar.

Los dirigidos por David González acumulan cuatro partidos sin perder y cuentan con nombres como Yeison Guzmán y Jhon Murillo, que estuvieron dentro de los colombianos más destacados del mes de octubre, para buscar los tres puntos en la capital.

Lucha en la reclasificación

El equipo capitalino es parcialmente octavo con 53 puntos, actualmente fuera de puestos internacionales, a seis del Once Caldas, que estaría clasificando a Copa Sudamericana.

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En cuando al equipo vallecaucano, es segundo con 68 puntos, lejos el primer lugar pero tan solo a cinco del tercero, que es Independiente Santa Fe, razón por la que debe seguir sumando de cara a mantener su cupo a la Copa Libertadores.

Prográmese con el partido

Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Competencia: Liga Colombiana, fecha 17.