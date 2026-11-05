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05 nov 2026 Actualizado 03:32

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Liga Colombiana

Tabla del descenso 2026: Cúcuta se salva y envía a Jaguares a la segunda división

El equipo de Montería y Boyacá Chicó serán los dos nuevos integrantes del Torneo de Ascenso.

Colprensa

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Quedaron listos los dos equipos que estarán en la segunda división de Colombia para 2027: Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba. En el caso del cuadro de Tunja, se había definido su descenso hace una semana, cuando empató con Junior en calidad de local.

Por su parte, restaba por conocer al otro equipo que estaría en la B para el próximo año. La disputa quedaba entre Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo, los dos que ascendieron para 2026.

Sin embargo, el cuadro de Montería quedó a la espera de que Cúcuta fuera su verdugo, pues perdieron contra Pasto 2-0 y un empate del Motilón ante Santa Fe bastaba para enviar a los del Sinú a la segunda categoría.

Cúcuta terminó imponiéndose 1-0 sobre Santa Fe en el General Santander con gol de Leider Berdugo, resultado que ratificó el segundo descenso de Jaguares a la B. La primera había sido en 2024 y, un año después, lograron el ascenso para 2026.

Así quedó la tabla del descenso 2026

POS.EquipoPromedio
20.Jaguares*0.861
19.Boyacá Chicó*0.895
18.Cúcuta Deportivo1.057
17.Alianza1.105
16.Internacional Bogotá1.114
15.Llaneros1.145

Los comprometidos con el descenso para 2027

Para el próximo año, además de los dos equipos que logren ascender para 2027 y que harán su promedio desde cero, hay otros equipos que tendrán el riesgo latente. El que empezará el año en una posición más baja será Internacional de Bogotá, seguido por Pereira, Cúcuta, Llaneros y Fortaleza.


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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