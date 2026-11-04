De Thibaut Courtois a James Rodríguez: las figuras del fútbol despiden a David Ospina

De Courtois a James Rodríguez: las figuras del fútbol despiden a David Ospina // Tomado de instagram: @d_ospina1

La despedida de David Ospina no pasó inadvertida en el mundo del fútbol. Después de anunciar el final de su carrera profesional mediante un emotivo video en Instagram, el guardameta antioqueño recibió numerosos mensajes de reconocimiento por parte de futbolistas con los que compartió vestuario en la Selección Colombia, además de figuras internacionales que coincidieron con él durante su recorrido por Europa.

“Al fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido… ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje!“, escribió Ospina en la publicación que acompañó con imágenes de diferentes momentos de su trayectoria. El mensaje generó una ola de reacciones, entre ellas la de Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, quien también se sumó al reconocimiento.

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El belga le dedicó unas palabras en los comentarios: “¡Felicitaciones por tu carrera, amigo! Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. ¡Un fuerte abrazo!“.

Admirado en la Selección Colombia

Uno de los mensajes más extensos fue el de James Rodríguez, quien compartió durante años la portería y el camerino de la ‘Tricolor’ con Ospina. “Eres un grande, ¡el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano, me siento un privilegiado de poder decir HERMANO”, escribió el capitán colombiano, antes de recordar los partidos, alegrías y momentos difíciles que vivieron juntos.

Radamel Falcao García también se hizo presente con un mensaje de amistad: “Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de este viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. ¡Abrazo grande!“.

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Luis Díaz, otro de los referentes de la Selección, resaltó su calidad humana por encima de sus condiciones bajo los tres palos: “Qué orgullo y privilegio haber compartido camerino contigo, hermano. Más allá del gran arquero eres un ser humano increíble. Gracias por tanto David. Siempre serás un ejemplo para todos”.

Mensajes de compañeros de club

Las muestras de cariño también llegaron desde otros futbolistas con los que compartió clubes, como Dries Mertens, Di Lorenzo y el también portero Meret, con quienes compartió en el Napoli, que también reaccionó a la decisión del colombiano.

Además, celebridades fuera del fútbol como la cantante Greeicy Rendón, medallista olímpica Mariana Pajón y el tenista Juan Sebastián Cabal, dejaron su mensaje en el post del guardameta

Así, el retiro del guardameta que disputó tres Copas del Mundo y alcanzó 131 partidos con Colombia estuvo acompañado por el reconocimiento de varias generaciones. Más allá de sus récords y títulos, los mensajes dejaron ver el respeto y el cariño que construyó durante su carrera dentro del fútbol.