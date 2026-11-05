¡A lo Jogo Bonito! Espectacular asistencia de Jorge Carrascal en triunfo de Flamengo sobre Gremio
La acción del colombiano le ha dado la vuelta al mundo por la calidad que mostró.
Flamengo dio un nuevo paso importante camino a coronarse campeón nuevamente del Brasileirao. El Mengao se impuso 3-1 sobre Gremio por la fecha 34 del campeonato, a falta de cuatro jornadas para terminar el certamen.
Le puede interesar: Colombia, cerca de perder un volante que juega en Alemania: fue convocado por Estados Unidos
Al minuto 20 del partido, fue Samuel Lino el que abrió el marcador tras un gran pase de Giorgian de Arrascaeta que primero remató y el arquero atajó y, en el rebote, le volvió a quedar para enviarla al fondo de la red.
Carrascal y una asistencia a puro Jogo Bonito
Al 28′ llegó una jugada estelar del colombiano Jorge Carrascal. De espaldas al arco, recibió un balón y con un solo toque hizo ‘globito’ para tratar de eludir a dos rivales que llegaron a referenciarlo. El balón pasó por encima y entrando al área se acomodó para luego asistir a Pedro, quien remató entre las piernas del arquero y puso el 2-0.
Posteriormente, Pedro marcó el 3-0 al 45+2′ y Carrascal se retiró sustituido en el descanso, dándole paso a Luiz Araújo. El cartagenero terminó con una calificación de 7.4, tuvo un 91% de pases acertados y generó dos ocasiones de gol.
Carrascal llegó a su asistencia número 12 en la temporada y la novena a nivel de Liga. Asimismo, cuenta con 8 anotaciones, siendo esta la campaña más productiva en lo que va de su carrera.
La gran duda con Carrascal radica en si será convocado o no a la Selección Colombia para los amistosos ante Chile el 13 y 17 de noviembre. Al estar peleando el título y ser crucial para Flamengo, el técnico Néstor Lorenzo podría considerar no llamarlo para no afectar su presente con el club.