¡A lo Jogo Bonito! Espectacular asistencia de Jorge Carrascal en triunfo de Flamengo sobre Gremio

Flamengo dio un nuevo paso importante camino a coronarse campeón nuevamente del Brasileirao. El Mengao se impuso 3-1 sobre Gremio por la fecha 34 del campeonato, a falta de cuatro jornadas para terminar el certamen.

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Al minuto 20 del partido, fue Samuel Lino el que abrió el marcador tras un gran pase de Giorgian de Arrascaeta que primero remató y el arquero atajó y, en el rebote, le volvió a quedar para enviarla al fondo de la red.

Carrascal y una asistencia a puro Jogo Bonito

Al 28′ llegó una jugada estelar del colombiano Jorge Carrascal. De espaldas al arco, recibió un balón y con un solo toque hizo ‘globito’ para tratar de eludir a dos rivales que llegaron a referenciarlo. El balón pasó por encima y entrando al área se acomodó para luego asistir a Pedro, quien remató entre las piernas del arquero y puso el 2-0.

Posteriormente, Pedro marcó el 3-0 al 45+2′ y Carrascal se retiró sustituido en el descanso, dándole paso a Luiz Araújo. El cartagenero terminó con una calificación de 7.4, tuvo un 91% de pases acertados y generó dos ocasiones de gol.

Carrascal llegó a su asistencia número 12 en la temporada y la novena a nivel de Liga. Asimismo, cuenta con 8 anotaciones, siendo esta la campaña más productiva en lo que va de su carrera.

La gran duda con Carrascal radica en si será convocado o no a la Selección Colombia para los amistosos ante Chile el 13 y 17 de noviembre. Al estar peleando el título y ser crucial para Flamengo, el técnico Néstor Lorenzo podría considerar no llamarlo para no afectar su presente con el club.