Tabla de posiciones de cuadrangulares en Liga: repase el Grupo A con triunfos de Santa Fe y Nacional / Colprensa

¿Nacional y Santa Fe definirán el grupo? El Pulso del Fútbol, 26 de noviembre de 2026. 00:00:00 43:50 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Santa Fe ante Once Caldas en el cuadrangular A de la liga colombiana. Steven dijo: “El Once Caldas vino a empatar y el que viene a empatar termina perdiendo. Once Caldas se vio mejor después del primer gol de Santa Fe. Usted siempre defiende a los técnicos así hagan las cosas mal”. Sobre el tema César agregó: “El gol que cambia el partido es el de Fagundez, Once Caldas está cansado tras toda la exigencia física de los partidos contra Nacional. Hay muchos jugadores que tienen que descansar un poco”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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