El Pulso del Fútbol, 26 de noviembre de 2026
El Pulso del fútbol analiza lo que dejó la segunda fecha de los cuadrangulares de la liga colombiana.
¿Nacional y Santa Fe definirán el grupo? El Pulso del Fútbol, 26 de noviembre de 2026.
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Santa Fe ante Once Caldas en el cuadrangular A de la liga colombiana. Steven dijo: “El Once Caldas vino a empatar y el que viene a empatar termina perdiendo. Once Caldas se vio mejor después del primer gol de Santa Fe. Usted siempre defiende a los técnicos así hagan las cosas mal”. Sobre el tema César agregó: “El gol que cambia el partido es el de Fagundez, Once Caldas está cansado tras toda la exigencia física de los partidos contra Nacional. Hay muchos jugadores que tienen que descansar un poco”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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