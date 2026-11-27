Duelo de la fase regular entre Millonarios y América de Cali en el Estadio El Campín por la Liga Colombiana 2026-2. ( Colprensa)

¿Nacional y Santa Fe definirán el grupo? El Pulso del Fútbol, 27 de noviembre de 2026 00:00:00 43:21 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los diez años que se cumplen del ascenso del América de Cali, tras su descenso a la segunda categoría. César dijo: “Se cumplen 10 años del ascenso del América de Cali, tras pasar cinco años en la B. Esto por varios motivos, pero afortunadamente sus dirigentes lograron ascenderlo”. Sobre el tema Steven agregó: “La historia no se puede borrar, cuando es vergonzosa, no se puede repetir. Paramí es un motivo de orgullo que pagó sus culpas y sus pecados y por eso descendió”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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