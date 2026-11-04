David Ospina anuncia su retiro del fútbol: “No me voy porque quiero”

Fin a la carrera de uno de los arqueros más importantes que ha dado el fútbol colombiano: David Ospina. A sus 38 años, el antioqueño anunció su retiro mediante un video en el que agradeció a los que lo acompañaros en su camino, los clubes por los que pasó y a la Selección Colombia.

Dejó claro que tuvo que tomar esa decisión por la lesión en el codo derecho que se tornó crónica. De hecho, tras su salida de Nacional, firmó contrato con el Atlante de México, pero no logró a debutar debido a que recayó en esta lesión. Ospina se fracturó su codo derecho en enero de 2023, la cual lo tuvo casiun año sin poder competir.

El mensaje de David Ospina con el que anunció su retiro

“Al fútbol le digo gracias. En mi pecho se quedan los escudos de mil batallas. Doy gracias a cada equipo que creyó en mi talento y disciplina… No me voy porque quiero, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”, fueron algunas de sus palabras.

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La trayectoria de David Ospina

Ospina debutó profesionalmente con 17 años. Fue un 5 de febrero de 2006 defendiendo el arco de Atlético Nacional, con el que luego ganó los títulos del Apertura 2007 y el Clausura 2007.

Ese mismo año tuvo su estreno con la Selección Colombia de Mayores: un 7 de febrero de 2007, con apenas 18 años, en un partido amistoso contra Uruguay que se disputó en Cúcuta. Curiosamente, ese mismo día tuvo su debut con la absoluta Radamel Falcao García.

Posteriormente, Ospina dio el salto al fútbol de Europa, llegando al Niza de Francia en 2008, donde se consolidó y disputó un total de 199 partidos. Este fue el equipo para el que más jugó el antioqueño.

En 2014 selló su vinculación en el Arsenal de Inglaterra, en donde nunca se pudo consolidar como titular, pero cuando le tocó atajar respondió. En sus más de 4 años, disputó 70 partidos.

Estando en el Arsenal se fue cedido al Napoli de Italia en 2018, donde tuvo grandes actuaciones. Tal fue el rendimiento, que el club italiano decidió adquirir sus derechos a cambio de casi 4 millones de euros. En este club atajó 103 partidos, siendo el segundo club para el que más encuentros jugó, pues logró consolidarse.

En 2022 llegó al Al Nassr de Arabia Saudita. Allá sufrió la fractura de su codo derecho en enero de 2023, que lo llevó a estar más de un año sin jugar. Apenas pudo disputar 29 partidos.

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En julio de 2024 regresó a Atlético Nacional y ese mismo año semestre levantar el título de Liga, además de ganar Copa y Superliga. Tras terminar su contrato en junio de 2026, quiso probar en el fútbol mexicano y firmó por Atlante, pero no pudo debutar debido a molestias en su codo derecho que volvieron a aparecer.

Palmarés y legado en Selección Colombia

Atlético Nacional

3 Ligas de Colombia (Torneo Apertura 2005, Apertura 2007, Finalización 2007, Finalización 2024)

2 Copas Colombia (2023/2024, 2024/2025)

1 Superliga Colombia (2024/2025)

Arsenal

2 FA Cup (2014/2015, 2016/2017)

2 Community Shield / Supercopa de Inglaterra (2014, 2017)

Napoli

1 Copa Italia (2019/2020)

Ospina quedará en el recuerdo de los aficionados por sus grandes actuaciones con la Selección Colombia. Hizo parte del que, hasta el momento, es la mejor presentación de la Tricolor en un Mundial, que fue la instancia de cuartos de final de Brasil 2014.

Además, junto con James Rodríguez, son los dos jugadores con más partidos defendiendo la camiseta de la Selección Colombia (131).