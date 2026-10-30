Producción de aceite de palma en Colombia marca récord histórico y crece 9,2% en septiembre

La agroindustria de la palma de aceite en Colombia continúa mostrando señales de fortalecimiento. En septiembre de 2026, la producción nacional de aceite de palma alcanzó las 157.400 toneladas, lo que representa un crecimiento del 9,2% frente al mismo mes de 2025.

De acuerdo con cifras divulgadas por Fedepalma, entre enero y septiembre de este año se produjeron 1,55 millones de toneladas de aceite de palma, un incremento de 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El desempeño estuvo impulsado principalmente por las zonas Central y Oriental del país.

El gremio destacó que la producción acumulada de los últimos doce meses llegó a 1,99 millones de toneladas a septiembre, cifra que representa un crecimiento de 6,5% y constituye el mayor volumen registrado por la agroindustria palmera colombiana en un periodo de doce meses.

El aumento de la producción también ha estado acompañado por una mayor dinámica exportadora. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas al exterior alcanzaron las 560.000 toneladas, un 22% más que en igual periodo de 2025.

En contraste, las ventas en el mercado interno se ubicaron en 996.000 toneladas, con una ligera reducción frente al año anterior. El biodiésel se mantiene como el principal destino del aceite de palma colombiano en el mercado nacional, con compras cercanas a las 50.000 toneladas mensuales.