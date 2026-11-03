Malecón del río Bogotá y avenida Suba-Cota: proyectos que piden priorizar en el presupuesto de 2027

Colombia

El presupuesto de Bogotá para 2027 podría incluir recursos para cinco proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico, mejorar la movilidad y recuperar espacios públicos de la ciudad. Así lo planteó el concejal Rolando González en una carta dirigida a la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadena Ruiz.

El cabildante pidió que estas iniciativas sean tenidas en cuenta durante la programación y asignación de recursos para la próxima vigencia, que corresponde al último presupuesto de la actual Administración distrital.

Los cinco proyectos que propone priorizar

Entre las iniciativas presentadas por González se encuentran:

Malecón del río Bogotá: avanzar en los estudios y diseños para recuperar el entorno del río y habilitar espacios de recreación, turismo y desarrollo urbano. Turismo y entretenimiento: fortalecer los Festivales al Parque, incluido Vallenato al Parque, y estrategias como Bogotá a Cielo Abierto, para dinamizar la gastronomía, la hotelería y el comercio. Avenida Suba-Cota: impulsar las condiciones técnicas, financieras y contractuales para iniciar su construcción en 2027, con el propósito de mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de desplazamiento. Escenarios deportivos: destinar recursos al mantenimiento de canchas sintéticas, modernización de la iluminación y mejoramiento de las instalaciones deportivas en los barrios. Recuperación del espacio público: ampliar estrategias como Transforma-Acción, intervenir zonas bajo puentes y avanzar en la recuperación de predios abandonados.

El impacto económico de las inversiones

En su propuesta, el concejal también expuso cifras para sustentar la importancia de estas inversiones. Según las estimaciones del Banco de la República citadas en el documento, por cada 1.000 millones de pesos invertidos en infraestructura en Bogotá se pueden generar 1.810 millones de pesos en producción económica.

Asimismo, señaló que la economía cultural y creativa representó el 4,9 % del PIB de Bogotá y generó 232.000 empleos durante 2025.

“El presupuesto de 2027 debe ser una oportunidad para consolidar proyectos de ciudad y dejar resultados concretos y visibles en los territorios”, señaló González.

La propuesta fue enviada a la Secretaría Distrital de Hacienda para que las cinco prioridades sean evaluadas e incorporadas en los proyectos de inversión correspondientes. Su inclusión y financiación dependerán de las decisiones que se adopten durante la discusión y aprobación del presupuesto distrital.