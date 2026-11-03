Bogotá reportó cero motociclistas fallecidos durante Halloween: fatalidadescayeron en un 75%

Colombia

Bogotá registró cero motociclistas fallecidos en siniestros viales durante los horarios de restricción establecidos para la celebración de Halloween, según el balance entregado este 3 de noviembre por la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con la entidad, entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre, las fatalidades viales disminuyeron un 75 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Asimismo, los siniestros viales se redujeron un 42 %.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, destacó los resultados de las medidas implementadas para proteger a los actores viales más vulnerables.

“Durante la celebración de Halloween logramos reducir en un 75 % las fatalidades viales frente a 2024. Desde el 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre implementamos medidas para reducir los riesgos en las vías, especialmente para los motociclistas, quienes históricamente han sido uno de los actores más afectados durante esta celebración. Estos resultados reafirman que la prevención y el cumplimiento de las medidas salvan vidas”, señaló la funcionaria.

Aunque no se reportaron motociclistas fallecidos durante el horario de restricción, las autoridades confirmaron una fatalidad vial correspondiente a un peatón.

Comparendos e inmovilizaciones durante los controles

Como parte de los operativos de prevención y vigilancia, la Secretaría de Movilidad realizó controles en 21 puntos estratégicos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las restricciones.

Con corte al 3 de noviembre, el balance fue el siguiente:

2.132 comparendos por incumplir las medidas de movilidad.

1.830 motocicletas inmovilizadas.

Infracción aplicada: C.14, por transitar en sitios y horarios prohibidos.

Las sanciones se impusieron en el marco del Decreto 472 de 2026, que estableció restricciones a la circulación de motocicletas durante la celebración.

Medidas para evitar las llamadas ‘rodadas del terror’

Según el Distrito, las restricciones a la circulación de motocicletas y de motocicletas con acompañante buscaban prevenir comportamientos de riesgo, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las denominadas ‘rodadas del terror’.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores y demás actores viales a respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos responsables.

Las autoridades señalaron que los resultados de este operativo reflejan la importancia de las medidas preventivas y del compromiso ciudadano para reducir los siniestros viales y proteger la vida en las vías de Bogotá.