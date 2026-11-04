“Todavía queda mucho por hacer”: Luis Fernando Suárez tras triunfo del Tolima en Pereira

“Todavía queda mucho por hacer”: Suárez de cara a los cuadrangulares tras triunfo sobre el Pereira // Tomado de DIMAYOR

El Deportes Tolima visitó al Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y volvió al triunfo tras nueve fechas sin ganar. Con la victoria, el vinotinto y oro es décimo con 23 unidades y se mantiene en la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga 2026 - II.

Tolima vuelve al triunfo

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez no ganaban desde el 7 de septiembre, en la victoria 2-1 frente a Llaneros, y afirmó que al equipo le faltaba “la tranquilidad a la hora de rematar”, pues, para el entrenador, el Tolima dominó varios partidos pero “no estábamos conviertiendo o nos marcaban antes”.

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Afortunadamente para el Pijao, su victoria llegó gracias a una ráfaga de tres goles en cinco minutos y el segundo tiempo se trató más de controlar el partido: “el segundo tiempo era de ser muy inteligentes y del manejo del balón y creo que se hizo bastante bien”.

Además, el técnico aseguró que el resultado fue justo, “es un partido que se gana merecidamente, haciendo las cosas correctamente durante la gran mayoría del encuentro y nos da una tranquilidad relativa, pero todavía queda mucho por hacer”. Tras la victoria el equipo quedó a tan solo dos unidades del octavo lugar.

A pesar de ir tres goles arriba, el entrenador aseguró que “nadie sabe lo que se sufre desde el banco” y que en algunos pasajes del partido el rival estuvo más cerca del 3-2 que ellos del 4-1. También destacó a su rival, diciendo que no fue una victoria fácil, porque fue un equipo que impuso mucho durante todo el partido.

Cierre del todos contra todos

Por último, el entrenador comentó que por ahora piensan en descansar y cada entrenamiento, que son los que " dan las formas de ganar o perder". Además, piensa en la parte mental y en la exigencia de cara al partido del domingo.

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Tolima enfrentará a Millonarios el próximo 8 de noviembre en el Manuel Murillo Toro, siendo este un duelo directo de cara a la clasificación a la fiesta de los ocho.