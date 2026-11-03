Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento” a las 7h00 GMT de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra Jesús Owono.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo donde fue atendido por las asistencias.

Según la prensa española, el jugador del Tenerife sufrió una parada cardiorrespirataria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

En un principio, se había informado de que se encontraba “estable dentro de la gravedad”, aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba que había “empeorado neurológicamente”.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, afirmó el Tenerife en su comunicado.

“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, añadió el club canario.