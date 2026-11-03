María Eugenia Carreño será viceministra de Diálogo Social de Alejandro Ordóñez

La abogada María Eugenia Carreño será la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior, bajo la dirección del nuevo ministro, Alejandro Ordóñez.

Carreño trabajó en la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñó como delegada para asuntos electorales y estuvo al frente del seguimiento a la adjudicación de la Ruta del Sol, proyecto que desató un escándalo de corrupción relacionado con los sobornos de Odebrecht.

Durante la gestión de Ordóñez al frente de la Procuraduría, también fue procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Su declaración de renta fue publicada en el portal de Función Pública, uno de los pasos previos para asumir el cargo.

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Recordemos que Carreño fue señalada de alterar un documento de la Organización Mundial de la Salud para impedir que la píldora del día después fuera incluida en el Plan Obligatorio de Salud. Asimismo, destituyó al entonces alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011. Esta decisión fue posteriormente anulada por el Consejo de Estado.

Cabe mencionar que, para ocupar este puesto, también sonó el nombre de Edison Tigreros, actual viceministro de Deportes.