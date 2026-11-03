Medellín busca oportunidades de inversión desde Nueva York, a través de Ruta N

Ruta N de Medellín lideró una misión en Nueva York, Estados Unidos, para participar en LAVCA Week 2026, encuentro de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado.. Cortesía: Ruta N.

Medellín

Ruta N, como centro de innovación y negocios de Medellín, adelantó encuentros con entidades de Nueva York para lograr oportunidades de inversión cuyos beneficiarios sean los fondos de la capital antioqueña.

¿En qué evento participó Ruta N?

Esta entidad que impulsa el desarrollo económico y social de la ciudad por medio de labores de ciencia, tecnología e innovación, a través del programa Medellín Venture Capital, lideró una misión en Nueva York, Estados Unidos, para participar en LAVCA Week 2026, encuentro de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado.

Este encuentro contó con una agenda que permitió conectar a empresas del distrito con fondos internacionales, banca de desarrollo e inversionistas estratégicos para explorar alternativas de financiación e inversión.

Entidades participantes

La delegación de Medellín contó con representantes de EPM, Grupo BIOS, Vertical Partners, Corona, ACI Medellín, Bancolombia, Metro de Medellín, Comfama, Iluma Alliance y otras organizaciones.

El director de Desarrollo de Negocios CTI de Ruta N, Santiago Henao, explicó que “en el mundo, Nueva York es la segunda ciudad en capital emprendedor, es decir, invierten billones de dólares al año en tecnología, en emprendimientos de base tecnológica que van a cambiar el planeta”.

Allí se está conectando el capital local con el internacional, buscando habilitar más capital para emprendimientos colombianos.

Su participación fortaleció los vínculos entre el ecosistema de Medellín y los actores internacionales que financian empresas y movilizan capital hacia nuevos mercados.

Agregó el director de Desarrollo de Negocios CTI de Ruta N, Santiago Henao, que desde Medellín se está apuntando “a cómo finalmente logramos que haya más capital disponible para los emprendimientos, más fondeo, más tecnología y más talento. Este año es histórico para el Distrito a nivel de capital y con esta conexión en Nueva York, porque a corto y mediano plazo traerá más oportunidades para los emprendedores de la ciudad y el país”.

Logros de la visita a Nueva York

Desde Ruta N destacaron que se identificó un potencial de inversión de entre USD 30 y 50 millones para fondos locales.

En los encuentros se comprometieron USD 750.000 en SP Ventures, un fondo de impacto global que invierte en empresas colombianas con actores locales.

Por esta visita, varias delegaciones se unieron con inversionistas internacionales para invertir en una startup antioqueña, y cuatro fondos extranjeros manifestaron su interés en abrir oficinas en Medellín, trayendo más capital y generando empleo especializado.

Cada una de estas oportunidades tendrá seguimiento para avanzar su materialización.

Ruta N también destacó el espacio relevante en este encuentro de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado, donde se escucharon tendencias, entender cómo se pueden ajustar las tesis de inversión y cómo se pueden mejorar los procesos para acercar las buenas prácticas que hoy tiene el mundo.

Lo que sigue a futuro

Estos encuentros permiten potenciar a las empresas de base tecnológica y sofisticar el ecosistema de innovación de la ciudad.

Balance de Ventura Capital

Ruta N, por medio de esa estrategia, ha logrado la formación de 409 nuevos inversionistas en capital emprendedor entre ángeles, familias empresarias, fondos y corporaciones.

Por medio de la alianza con Bancóldex, ya se cuenta con un fondo de USD 16 millones, que ha permitido invertir en un fondo local.

Desde la entidad indicaron que el objetivo es seguir conectando a Medellín con los mercados internacionales; significa abrir caminos para que el talento, las empresas y las ideas encuentren el capital necesario para crecer.