Estudiantes de Medellín crean casco inteligente que alerta a cuerpos de rescate en emergencias

Medellín

Estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Pedro Luis Villa, en Medellín, desarrollan un casco inteligente que integra sensores, GPS y una aplicación móvil. El prototipo busca alertar sobre cambios de velocidad y facilitar la atención inmediata ante posibles accidentes de tránsito en la ciudad.

El proyecto forma parte de Breakers, la estrategia de innovación y emprendimiento de Generación Tech, un programa liderado por Ruta N. Esta iniciativa impacta a más de 200 colegios públicos y privados y acerca áreas STEM a más de 6.000 niños y jóvenes de Medellín.

Tecnología de señalización y protocolo de emergencia

El casco cuenta con un sistema que enciende una luz blanca al arrancar y una luz roja al disminuir la velocidad. Además, sus sensores detectan impactos para activar un protocolo de alerta conectado a una aplicación para Android.

Si ocurre un incidente y el usuario no confirma estar bien, el dispositivo emite un sonido durante 45 segundos. Tras los primeros 15 segundos sin cancelación, el sistema envía automáticamente una alerta con ubicación a un contacto de emergencia y a entidades de rescate.

Fase de pruebas y acompañamiento institucional

Actualmente, el prototipo se encuentra en fase de pruebas para validar su funcionamiento con usuarios reales, identificar aliados estratégicos y fortalecer su propuesta de valor. La estrategia Breakers acompaña a nueve grupos escolares en el análisis de mercado.

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A través de Generación Tech, Ruta N fomenta habilidades digitales y emprendedoras desde la etapa escolar, conectando el aprendizaje técnico con desafíos sociales reales para aportar al desarrollo económico y social del Distrito.