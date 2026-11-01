De 18 a 7 ministerios: gobernador de Antioquia propone a De la Espriella plan de rescate fiscal

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que presentará al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tres propuestas con las que, según sus cálculos, el Gobierno Nacional podría ahorrar hasta $28 billones anuales.

El mandatario departamental confirmó que aceptará una invitación del jefe de Estado para conversar sobre la Ley de Rescate Fiscal, iniciativa con la que el Ejecutivo busca enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y ajustar el gasto del Estado.

“Antioquia no es tierra de quejas, sino de soluciones. Le propondré algunos caminos para el ahorro y la austeridad que representarían 28 billones de pesos al año”, indicó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Propuestas para subsanar déficit fiscal

Uno de los principales planteamientos del gobernador consiste en una reorganización de la estructura administrativa nacional, mediante la reducción de los actuales 18 ministerios a siete.

Entre los cambios planteados se encuentra la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, que agruparía áreas como salud, educación, trabajo, deporte y cultura. También propone integrar sectores como agricultura, comercio, minas y ciencia en una sola cartera de Desarrollo Económico. Asimismo, plantea un Ministerio de Desarrollo Territorial que reúna las funciones de ambiente, transporte, vivienda y tecnologías de la información, mientras que Defensa y Relaciones Exteriores conservarían estructuras independientes.

Según las estimaciones presentadas por el gobernador, esta reorganización permitiría ahorrar $3 billones al año.

La segunda propuesta está relacionada con la distribución de competencias entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías, por lo que propondrá eliminar dichas duplicidades y fortalecer la autonomía de los territorios, de manera que departamentos y municipios puedan asumir determinadas funciones sin depender de estructuras paralelas del orden nacional, ahorrando hasta $17 billones anuales.

El tercer componente de la propuesta está dirigido al sistema de salud. Rendón solicitará al presidente eliminar los Equipos Básicos de Salud, programa impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro, y trasladar sus recursos a la financiación de los servicios médicos.

De acuerdo con sus cálculos, la medida permitiría redirigir $8 billones hacia la Unidad de Pago por Capitación, el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para financiar su atención.