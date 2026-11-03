Horóscopo del profesor Salomón HOY 3 de noviembre 2026: ¿Acuario deberá renovar la parte emocional?

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 3 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que se caracterizan por la fuerza, la poder y la energía; para los cumpleañeros se puede aproximar grandes cambios, deben mantener su inteligencia, su adaptabilidad y la seguridad para conquistar l que se propongan.

El número de la suerte para los festejados será el 2377 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender tres velas una por el dinero, otra por la salud y la última por el amor.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Blanco.

Blanco. Número del día: 7028.

7028. Recomendación: Encender una vela de color verde o blanco y hacer la oración a Santa Marta.

Encender una vela de color verde o blanco y hacer la oración a Santa Marta. Código sagrado para la protección: Repetir 479, para se presenten desastres naturales, para mantener la calma.

Repetir 479, para se presenten desastres naturales, para mantener la calma. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “En este día y en este momento y en este lugar tengo paz y amor”.

“En este día y en este momento y en este lugar tengo paz y amor”. Lectura recomendada: Juan 14:27

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Horóscopo y tarot del día de HOY 3 de noviembre:

Aries

Hay que seguir adelante y buscar estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas. Aunque las cosas no se den de la manera esperada, es importante aprender a adaptarse a las circunstancias. Algunos podrían viajar y vivir experiencias que serán de gran importancia a lo largo del mes. En la parte económica, pueden presentarse oportunidades de recuperación y nuevas posibilidades para seguir adelante.

Número de la suerte: 4059

Leo

La prosperidad, la abundancia y la estabilidad podrían acompañarlos durante noviembre. Es importante revisar el ámbito laboral, identificar qué aspectos necesitan cambiar o fortalecerse y hacer un balance de la situación. La salud, el dinero y el amor podrían comenzar a mejorar.

Número de la suerte: 0568

Sagitario

Se anuncian nuevos rumbos y oportunidades. Hay que mantener la fe para superar las dificultades y cumplir las metas propuestas. También es importante revisar y fortalecer la parte emocional. Si hay asuntos pendientes, es momento de resolverlos. Algunos podrían tener situaciones relacionadas con la finca raíz.

Número de la suerte: 6319

Géminis

Podrían llegar nuevas oportunidades en el campo laboral o relacionadas con responsabilidades importantes. Hay que analizarlas y revisar qué tan beneficiosas pueden ser. Es fundamental controlar el temperamento y tomar las cosas con calma, pues todo está cambiando y será necesario adaptarse. También hay que cuidar la salud, especialmente la columna y el sistema digestivo.

Número de la suerte: 3370

Libra

Podría llegar un compromiso, ya sea emocional o relacionado con los negocios, que puede tener buenos resultados. Hay que tener cuidado con las envidias y evitar comentar los proyectos y los triunfos. Se recomienda utilizar la medalla de San Benito. No olviden que la familia es lo más importante; para progresar, hay que mantener el equilibrio y la paz en el hogar.

Número de la suerte: 8274

Acuario

Es importante renovar la parte emocional y hacer un balance de las personas que tienen alrededor. Hay que procurar que las relaciones sean genuinas y no se mantengan por obligación. También deben prepararse para los cambios que vienen. Recuerden que son independientes y libres, y que estas transformaciones pueden permitirles vivir esas características, pero será necesario saber organizarse.

Número de la suerte: 0875

Tauro

Noviembre podría ser un mes de fortalecimiento y soluciones económicas que les permitan alcanzar prosperidad, ganancias y estabilidad. En la parte emocional, podrían definirse o resolverse algunas situaciones. En cuanto a la salud, tendrán la posibilidad de encontrar espacios de reposo y tranquilidad para calmar los nervios.

Número de la suerte: 3970

Virgo

Podrían presentarse situaciones relacionadas con la finca raíz que tendrán buenos resultados. En el ámbito laboral, llegarán satisfacciones y una temporada de mucho trabajo. Hay que estar atentos a los movimientos y las oportunidades que se presenten. En la salud, es importante mantener los complementos que contribuyen a fortalecer la alimentación.

Número de la suerte: 7790

Capricornio

Este podría ser el mes para recuperar aquello que se había perdido o que no se había logrado. Hay que tener cuidado con las envidias y mantener los asuntos personales en reserva para obtener mejores resultados. En el amor, podrían establecer relaciones más sólidas; es importante evitar la incertidumbre y definir las situaciones para conservar la tranquilidad.

Número de la suerte: 5176

Cáncer

Hay que tener cuidado con las envidias. Si tienen proyectos en mente, es mejor mantener un bajo perfil para que las cosas se desarrollen de la mejor manera. Algunos podrían viajar y establecer contactos o realizar movimientos importantes. También podría llegar el dinero que están necesitando. No pierdan la fe; mantengan la seguridad y la certeza de que lograrán salir adelante. Repitan: “Este es mi mes de recuperación”.

Número de la suerte: 8856

Escorpio

Es momento de hacer borrón y cuenta nueva, vivir el presente y dejar atrás las emociones negativas para poder seguir adelante. Hay que buscar el equilibrio emocional y abrir espacio para que lleguen nuevas oportunidades. Para quienes desean cambios, noviembre podría ser el mes en el que logren concretarlos.

Número de la suerte: 0234

Piscis

Van a lograr aquello que se propongan y podrían recibir buenas noticias. En el ámbito laboral, tendrán la posibilidad de crecer o encontrar aquello que realmente les hace felices. Las cosas estarán a su favor; pueden pedir por la salud, el amor, el dinero y el trabajo, pues se anuncian oportunidades para mejorar diferentes aspectos de sus vidas.

Número de la suerte: 2255

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