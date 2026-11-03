Colombia se conecta con 89.000 bibliotecas en 115 países a través de una red de bibliotecas

Colombia

Se trata de la iniciativa “Memoria que Conecta”, desarrollada por la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en apoyo de OverDrive. En el que se busca fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas y rurales.

¿Cuál es el objetivo de la red internacional?

La iniciativa conectará a Colombia en una red internacional de 89.000 bibliotecas en más de 100 países, con el propósito de ampliar el acceso gratuito a contenidos digitales internacionales y proyectar el patrimonio cultural colombiano. Los contenidos estarán disponibles en 60 idiomas, mediante la plataforma OverDrive y su aplicación Libby.

Por medio de esta aplicación lectores, estudiantes, investigadores, escritores, editores, libreros independientes, artistas y ciudadanos podrán acceder gratuitamente a los contenidos disponibles de la red internacional. En el que se ampliarán las oportunidades de lectura, aprendizaje e investigación en los territorios.

Además la Biblioteca Nacional de Colombia promoverá la circulación internacional de contenidos digitales, que se encuentran disponibles a través de su Biblioteca Digital, para dar mayor visibilidad a autores, escritores, artistas, colecciones y patrimonio cultural. Igualmente, dentro de las funcionalidades de descarga se permitirán continuar la lectura sin conexión a internet, de acuerdo con las condiciones de acceso de cada contenido.

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La directora general de la biblioteca Julia Daza Noguera compartió esta victoria para colombia:

“Me llena de absoluta satisfacción y emoción el resultado que hoy hacemos realidad. Con OverDrive nos propusimos fortalecer nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las BRI, conectar a los colombianos con el conocimiento del mundo e internacionalizar nuestra memoria”, comentó la directora.

De esta manera lectores, escritores, editores, artistas y ciudadanos descubrirán nuevas culturas, y también el mundo conocerá los autores, las colecciones, las múltiples historias y el talento que hay en los territorios colombianos.

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La invitación que hace la directora general de la biblioteca, para que las bibliotecas públicas y rurales itinerantes, esta ligada con la identificación sus contenidos digitalizados y puedan explorar oportunidades para proyectar internacionalmente a sus autores, artistas y colecciones, respetando los derechos de sus titulares.

“Queremos que el mundo conozca el talento colombiano y que los colombianos nos sintamos cada vez más orgullosos de nuestra cultura y de nuestro patrimonio documental, bibliográfico y audiovisual”, añadió Julia Daza Noguera.

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¿Cuál será el siguiente paso?

Después del lanzamiento celebrado el pasado 29 de octubre de 2026, la directora general de la Biblioteca Nacional comentó que se realizará una capacitación virtual con OverDrive, para que la red internacional conozca la plataforma y pueda acercar sus beneficios a las comunidades.

La Biblioteca Digital de Colombia está disponible en el enlace oficial de la biblioteca.

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