Def Leppard y Extreme: De “More Than Words” a “Pour Some Sugar On Me”, el rock hizo vibrar a Bogotá
Ambas agrupaciones interpretaron todos sus éxitos en un concierto de casi tres horas en el Movistar Arena de Bogotá.
Este lunes 2 de noviembre, dos grandes del rock, Extreme y Def Leppard, se presentaron en el Movistar Arena de Bogotá.
Extreme
A las 7:30 p.m., la agrupación de rock estadounidense integrada por el vocalista Gary Cherone y el guitarrista Nuno Bettencourt interpretó varios de sus éxitos: “Decadence Dance”, “Get the Funk Out”, “Hole Hearted” y la balada acústica “More Than Words”.
Def Leppard
A las 9:00 p.m., salieron los británicos de Def Leppard, quienes iniciaron su presentación con su más reciente sencillo “Rejoice”.
Lea también: Luis Alberto Posada dejará de interpretar varios de sus éxitos por una disputa legal: ¿Qué pasó?
Posteriormente vinieron un par de clásicos como “Animal” de “Hysteria” y “Let’s Get Rocked” de “Adrenalize”.
Luego vino su versión de “Personal Jesus”, de Depeche Mode, que forma parte de su último disco de grandes éxitos: “The Story So Far – The Best Of”.
Regresaron a sus primeros discos, “High N’ Dry”, con la power ballad “Bringin’ On the Heartbreak” y el instrumental “Switch 625″.
Alternarían entre clásicos como “Rocket” y canciones del nuevo milenio como “Rock On”, interpretada por su líder y vocalista, Joe Elliott, desde una de las salidas de las gradas del tercer piso del recinto.
Vendrían “White Lightning” y “Slang”, del disco de 1996, interpretadas junto a Nuno, con un interludio de “Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine” y “Fame” de David Bowie.
Le puede interesar: Silvestre Dangond celebra el amor en todas sus manifestaciones con su nuevo sencillo “Hay amores”
Con una introducción a capela, sonaría “Promises”, para dar inicio a una tanda de éxitos compuesta por tres éxitos de su álbum “Hysteria”: “Armageddon It”, “Love Bites” y “Rock of Ages”, y “Photograph”, de “Pyromania”.
Después de una breve pausa, volvieron para el cierre con una interpretación acústica de “Two Steps Behind”, a cargo de Joe Elliott.
Culminaron con los clásicos “When Love and Hate Collide”, “Hysteria” y su éxito, “Pour Some Sugar on Me”, antes de las 11:00 p.m., con un total de 20 canciones y un recorrido por toda su discografía en casi dos horas.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...