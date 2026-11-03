Def Leppard y Extreme: De “More Than Words” a “Pour Some Sugar On Me”, el rock hizo vibrar a Bogotá

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 03: Guitarist Vivian Campbell, bass guitarist Rick Savage, drummer Rick Allen, singer Joe Elliott and guitarist Phil Collen of Def Leppard perform during their Las Vegas residency at The Colosseum at Caesars Palace on February 03, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas) / Denise Truscello

Este lunes 2 de noviembre, dos grandes del rock, Extreme y Def Leppard, se presentaron en el Movistar Arena de Bogotá.

Extreme

A las 7:30 p.m., la agrupación de rock estadounidense integrada por el vocalista Gary Cherone y el guitarrista Nuno Bettencourt interpretó varios de sus éxitos: “Decadence Dance”, “Get the Funk Out”, “Hole Hearted” y la balada acústica “More Than Words”.

Def Leppard

A las 9:00 p.m., salieron los británicos de Def Leppard, quienes iniciaron su presentación con su más reciente sencillo “Rejoice”.

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Posteriormente vinieron un par de clásicos como “Animal” de “Hysteria” y “Let’s Get Rocked” de “Adrenalize”.

Luego vino su versión de “Personal Jesus”, de Depeche Mode, que forma parte de su último disco de grandes éxitos: “The Story So Far – The Best Of”.

Regresaron a sus primeros discos, “High N’ Dry”, con la power ballad “Bringin’ On the Heartbreak” y el instrumental “Switch 625″.

Alternarían entre clásicos como “Rocket” y canciones del nuevo milenio como “Rock On”, interpretada por su líder y vocalista, Joe Elliott, desde una de las salidas de las gradas del tercer piso del recinto.

Vendrían “White Lightning” y “Slang”, del disco de 1996, interpretadas junto a Nuno, con un interludio de “Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine” y “Fame” de David Bowie.

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Con una introducción a capela, sonaría “Promises”, para dar inicio a una tanda de éxitos compuesta por tres éxitos de su álbum “Hysteria”: “Armageddon It”, “Love Bites” y “Rock of Ages”, y “Photograph”, de “Pyromania”.

Después de una breve pausa, volvieron para el cierre con una interpretación acústica de “Two Steps Behind”, a cargo de Joe Elliott.

Culminaron con los clásicos “When Love and Hate Collide”, “Hysteria” y su éxito, “Pour Some Sugar on Me”, antes de las 11:00 p.m., con un total de 20 canciones y un recorrido por toda su discografía en casi dos horas.