Shakira habría viajado de urgencia a Barranquilla por la salud de su padre

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 02: Shakira performs on stage during a massive free show at Copacabana beach on May 02, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

La preocupación vuelve a rodear a la familia de Shakira. William Mebarak Chadid, padre de la cantante colombiana, habría sido ingresado a una clínica de Barranquilla debido a un nuevo quebranto de salud.

Tras conocerse la situación, Shakira habría viajado de urgencia desde el exterior hasta su ciudad natal para acompañar a su familia. La artista habría modificado sus compromisos inmediatos con el propósito de permanecer cerca de su padre durante este episodio.

Los antecedentes de salud de William Mebarak

La salud del padre de Shakira ha generado preocupación en varias oportunidades. En 2024, estuvo en una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía grave y también fue sometido a una intervención por hidrocefalia.

Más recientemente, en mayo de 2026, presentó un episodio isquémico que obligó a trasladarlo a un centro asistencial de Barranquilla, donde permaneció bajo observación médica antes de continuar su recuperación en casa.

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¿Cuál es el estado de salud del padre de Shakira?

Por ahora, no se conoce un diagnóstico oficial sobre esta nueva hospitalización. Tampoco se ha revelado el nombre de la clínica ni se ha emitido un pronunciamiento por parte de Shakira o de su familia.

La evolución de William Mebarak permanece a la espera de información oficial.