FOMAG ejecutará plan de choque para estabilizar la prestación de los servicios de salud en Antioquia

Fomag destraba más de 2.000 trámites de pensión de docentes en Antioquia (Getty Images)

Medellín

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Colombia, FOMAG, anunció un plan de choque que comenzará a ejecutar para estabilizar la prestación de los servicios de salud al magisterio en Antioquia.

Esta es la primera intervención territorial que adelanta este Fondo, para estabilizar la prestación de los servicios de salud, fortalecer la red de prestadores y avanzar en soluciones concretas a las dificultades de atención que enfrentan los afiliados en el departamento.

¿Cuáles son las primeras medidas?

Desde el FOMAG indicaron que se consolidará y conciliará la cartera; para ello se adelantarán mesas de trabajo con los prestadores para revisar, depurar y conciliar las cuentas pendientes, establecer claridad sobre las obligaciones y avanzar en soluciones para su gestión.

Un segundo objetivo del plan de choque será la gestión y flujo de recursos; a partir de la información consolidada, se avanzará en la gestión financiera y contribuirá a mejorar la oportunidad en el flujo de recursos hacia los prestadores.

La tercera medida será el fortalecimiento y contratación de la red; se revisarán y formalizarán los acuerdos contractuales con los prestadores, buscando fortalecer la capacidad de respuesta de la red y dar continuidad a la atención de los afiliados.

Además, un equipo del nivel central se desplazó al departamento para trabajar directamente con los prestadores en la consolidación de cartera, la gestión de recursos y la formalización de acuerdos contractuales.

El primer paso

El primer objetivo será identificar y gestionar las principales situaciones que afectan la prestación de los servicios, avanzar en la conciliación de las obligaciones pendientes y establecer compromisos que permitan fortalecer la operación de la red.

Plan de choque para el resto del país

El primer departamento en tener este plan de choque del FOMAG es Antioquia y, además, se adelantará esta primera fase de intervención en departamentos como Atlántico y Valle del Cauca, priorizados para avanzar en la estabilización de sus respectivas redes de prestación de servicios de salud.

Posteriormente, en Bogotá se ejecutará un plan de choque de alcance nacional, que reunirá a los prestadores de servicios de salud de todos los departamentos del país.

El objetivo es consolidar una agenda de trabajo conjunta que “permita atender las necesidades de la red, avanzar en soluciones financieras y contractuales y, principalmente, estabilizar la red prestadora para garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios de salud a los afiliados al Fondo”, explicaron desde el FOMAG.

Se indicó que este Fondo continuará desarrollando esta agenda de trabajo en el territorio e informará oportunamente sobre los avances y las acciones que se implementen en el marco del plan de choque.

Situación en Medellín

Desde la Asociación Sindical de Educadores de Medellín, ASDEM y la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, ya habían alertado sobre la suspensión de los servicios de salud para los afiliados y beneficiarios del FOMAG.

Aseguran desde los sindicatos que solo están atendiendo situaciones que pongan en riesgo la vida de los docentes.

Además, las citas médicas, cirugías y otras atenciones como oncología no se están prestando.