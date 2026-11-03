Fiscalía pidió que se declare la extinción de más de 400 bienes de Lili Pink

Lili Pink, logo de Fiscalía y dinero. Fotos: Tomada de las redes sociales de Lili Pink / Fiscalía / Getty Images

La Fiscalía General de la Nación instauró una demanda para solicitarles a los jueces penales especializados de Bogotá que declaren la extinción de dominio de más de 400 bienes de Lili Pink, que, al parecer, estarían relacionados con el lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio interpuso una demanda con base en los elementos materiales probatorios recopilados.

De acuerdo con la Fiscalía, “la estructura habría utilizado sociedades en Colombia y Panamá para importar mercancías de manera irregular, comercializarlas y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.

Estas actividades se habrían desarrollado desde 2009 mediante empresas vinculadas a establecimientos de comercio de las marcas Lili Pink y Yoi”.

Se trata de más de 400 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad.

Según la investigación, “Fast Moda S. A. S., titular de más de 400 establecimientos de comercio, al momento de las medidas cautelares iniciales, habría participado en la comercialización de los productos. Por su parte, Elephant Import & Export S. A. S. habría sido utilizada como importadora y proveedora dentro del mismo entramado empresarial”.

Hipótesis de la Fiscalía

El ente acusador considera que algunas de las sociedades presuntamente carecerían de capacidad económica suficiente para sustentar las operaciones reportadas.

Los investigadores de la Fiscalía “identificaron deudas por cuantías elevadas sin evidencia de pagos efectivos, presuntas simulaciones de negocios y relaciones entre compañías que compartirían beneficiarios”.

Cabe recordar que, en medio de la investigación, el 27 de abril de 2026 se decretaron las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre la totalidad de las acciones de Fast Moda S. A. S., 40 inmuebles y ocho vehículos, así como la toma de posesión de los bienes, haberes y establecimientos de comercio de la sociedad.

Posteriormente, las medidas se ampliaron a las marcas identificadas en la investigación, a la totalidad de las acciones y los activos de Elephant Import & Export S. A. S., así como a otros inmuebles.

“La demanda se sustenta en análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros; inspecciones judiciales; información aportada por la DIAN; documentos registrales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas a Panamá”, señaló la Fiscalía.

Será un juez especializado quien valore las pruebas y se pronuncie sobre la demanda presentada por la Fiscalía.