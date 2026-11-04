Tribunal alertó por déficit presupuestal y pide más recursos para descongestionar la justicia

La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho alertó sobre la crisis económica que enfrenta la justicia en Colombia. Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo - Caracol Radio.

Justicia

La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, advirtió que la capital del país concentra cerca de una tercera parte de la demanda de justicia a nivel nacional, pero no dispone de suficientes jueces y despachos para responder oportunamente a las necesidades de los ciudadanos.

La magistrada explicó que el panorama financiero previsto para 2027 representa uno de los principales obstáculos para ampliar la capacidad de respuesta de la Rama Judicial.

Según las cifras presentadas, se requieren 17,5 billones de pesos para garantizar su funcionamiento, pero la asignación presupuestal quedó en 11,5 billones, lo que representa un déficit del 34 %.

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Camacho sostuvo que el incremento de la población y de las problemáticas sociales en Bogotá ha generado un mayor volumen de procesos, sin que se haya fortalecido proporcionalmente la planta judicial.

“Lo que está pasando es que la población ha aumentado en la ciudad de Bogotá, los problemas también han aumentado. A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.

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Ante este escenario, la presidenta del Tribunal solicitó al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura recursos adicionales para la creación de nuevos despachos y la implementación de medidas que permitan responder a la congestión judicial.

“Necesitamos partidas presupuestales adicionales para la creación de nuevos despachos judiciales”, insistió Camacho, al tiempo que pidió un tratamiento diferencial para Bogotá que permita garantizar el cumplimiento de los términos procesales y una respuesta oportuna a los ciudadanos.

Entre las alternativas planteadas también se encuentra la expedición de un decreto reglamentario que permita distribuir de manera equitativa las acciones de tutela en todo el territorio nacional, como una medida para aliviar la carga de los despachos sin generar nuevos gastos.