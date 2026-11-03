Procuraduría formuló cargos a Daniel Quintero, ex SuperSalud, por presunta participación en política
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, en su condición de superintendente nacional de Salud (2026), por su presunta participación indebida en la actividad política, en el marco de los comicios de segunda vuelta presidencial de 2026.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...