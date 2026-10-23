Choque de versiones: Fiscalía niega que Eva Ferrer entregara pruebas; defensa dice que sí

Eva Ferrer continuó rindiendo declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación, de manera virtual desde España, en el marco de las denuncias que hizo contra Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro y examiga suya.

La diligencia se llevó a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, y con el acompañamiento del abogado de Ferrer, el penalista Jhony Batalla.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que la sesión de este viernes terminó por petición de Ferrer, quien manifestó estar agotada.

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Según indicaron las fuentes, durante su intervención la española continuó con su relato y señaló que entregaría pruebas al finalizar la diligencia.

Por ahora, la declaración juramentada continúa pendiente de finalizar y se programó una nueva sesión para el próximo 2 de noviembre, a las 8:00 de la mañana.

Las fuentes consultadas insistieron en que, hasta el momento, no se ha producido la entrega de pruebas y que la diligencia se ha centrado en la narración de los hechos.

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Es preciso señalar que la declaración de Ferrer está relacionada con una indagación que se abrió el pasado 7 de agosto. Desde entonces, se han adelantado múltiples actividades de policía judicial y, según las fuentes, existe un trabajo investigativo avanzado.

También señalaron que Ferrer y su abogado manifestaron que, por ahora, no entregarán información ni pruebas relacionadas con los aviones, los viajes, las armas y el dinero.

Sobre los demás asuntos, se espera conocer qué ocurre una vez finalice la diligencia que continuará en noviembre.

La versión de la defensa

Esta versión fue desmentida por la defensa de Ferrer, encabezada por el abogado Jhony Batalla, quien aseguró que sí se entregaron pruebas e incluso se reveló un audio que demostraría cómo se pagó una deuda personal con dineros del Estado.

Batalla también sostuvo que la declaración de Ferrer fue tan consistente que la Fiscalía designó a un investigador que recibió, mediante correo electrónico, los elementos materiales probatorios.

La defensa insistió en que sí se aportaron pruebas relacionadas con los hechos expuestos durante la diligencia.