Defensa apeló medida de aseguramiento contra ‘Juancho Killy’

El caso de presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años, surfista de Puerto Colombia, continúa avanzando en los estrados judiciales. Los hechos, que habrían ocurrido el pasado 2 de octubre, llevaron a un proceso penal contra Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Killy’, quien permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque por orden judicial.

La defensa apeló la medida de aseguramiento

El abogado penalista Julio R. del Villar, representante de las víctimas, confirmó que la defensa del procesado apeló la decisión del juez de imponer medida de aseguramiento intramural. Sin embargo, aclaró que la detención se mantiene vigente mientras se resuelve el recurso.

“Lo primero es que la decisión fue apelada por la defensa. Hoy terminó la intervención de la defensa y, por ahora, la medida de aseguramiento se mantiene vigente. A partir de este momento, la Fiscalía tiene un término de 120 días para presentar el escrito de acusación y avanzar hacia el inicio del juicio oral contra esta persona”, sostuvo el abogado.

El jurista también explicó que la Fiscalía cuenta con un término de 120 días para presentar el escrito de acusación y avanzar hacia el juicio oral, cuya fecha todavía no ha sido definida.

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La menor volvió a retomar los entrenamientos

Por otra parte, indicó que la familia de la adolescente siente tranquilidad por la decisión judicial y confirmó que la menor retomará esta semana sus entrenamientos de surf en otras playas para continuar con sus competencias deportivas.