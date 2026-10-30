Habilitan calzada norte del deprimido de Le Champ en sentido Barranquilla-Puerto Colombia

Desde este 30 de octubre, los conductores pueden transitar por este tramo de la infraestructura. La calzada sur continúa operando mediante un desvío y la habilitación total está prevista para diciembre.

El deprimido de Le Champ, ubicado en la Unidad Funcional 2 de la Gran Vía, habilitó este viernes 30 de octubre su calzada norte, en sentido Barranquilla-Puerto Colombia. Con esta apertura, los vehículos que se movilizan hacia el municipio podrán utilizar la nueva infraestructura, mientras que quienes transitan en sentido contrario deberán continuar por el desvío ubicado detrás del centro comercial.

La apertura se produce diez días después de que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunciara que este tramo estaría disponible para la circulación vehicular el 30 de octubre.

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Durante un recorrido con los medios de comunicación, el mandatario explicó que la intervención contempla componentes viales, hidráulicos y digitales. Entre las obras ejecutadas se encuentra la instalación de un sistema de drenaje para evacuar las aguas lluvias y reducir los encharcamientos que históricamente han afectado este sector.

“Estamos entregando una calzada completa para que la gente empiece ya a disfrutar de la obra. Son tres grandes intervenciones que se hicieron aquí: la vial, la digital y la hidráulica. La conducción de aguas lluvias instalada bajo la estructura fue una decisión consciente para resolver de fondo el problema del sector”, afirmó Verano.

Obras hidráulicas y redes de fibra óptica

En materia de servicios públicos, Juan Pablo Deik, asesor de la Secretaría de Infraestructura, explicó que se reemplazó la antigua tubería de acueducto de 12 pulgadas por dos tuberías de 24 pulgadas, diseñadas para una vida útil de 100 años.

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La intervención también contempla la instalación de 45 ductos para fibra óptica en la zona norte y el corredor universitario, teniendo en cuenta que Puerto Colombia es uno de los puntos de conexión de los cables submarinos de telecomunicaciones que llegan al país.

Por su parte, Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, manifestó que la apertura representa un alivio para los habitantes, especialmente por las dificultades que ha enfrentado el transporte público durante el desarrollo de los trabajos.

“Se va a tener un poco más de tranquilidad, más precisamente con el tema del transporte público, que es el que se ha visto bastante afectado. Nos estamos acercando un poco más a la tranquilidad total del sector”, expresó.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, señaló que la intervención contribuirá a mejorar la movilidad hacia el municipio y su conexión con los sectores turísticos, culturales y deportivos.

¿Cuándo estará terminada la obra?

De acuerdo con el cronograma de la Secretaría de Infraestructura, la habilitación total del deprimido está prevista a más tardar para el próximo 15 de diciembre. Entretanto, la culminación de la Unidad Funcional 2, que incluye la glorieta de la Universidad del Atlántico y otras obras complementarias, se proyecta para marzo de 2027.

La estructura tiene aproximadamente 319 metros de longitud y cinco metros de profundidad. Cada calzada cuenta con 6,60 metros de ancho, separador central tipo New Jersey e iluminación.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de un segundo puente peatonal, con estructura metálica, en inmediaciones de la Universidad Libre, que se sumará al ya existente en el sector.