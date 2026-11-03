Asoportuaria respalda propuesta de aumentar el calado del puerto de Barranquilla

El sector portuario de Barranquilla recibió positivamente la propuesta del presidente Abelardo De la Espriella de aumentar el calado operativo de la zona portuaria, que actualmente se encuentra en 10 metros de profundidad.

Desde Asoportuaria consideran que esta iniciativa representaría un avance para la competitividad del comercio exterior y la capacidad logística de la ciudad.

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Carlos José González, director ejecutivo de Asoportuaria, destacó que una mayor profundidad del canal de acceso permitiría que los buques ingresen con una mayor cantidad de carga en cada recalada, lo que se traduciría en mejores condiciones para las empresas portuarias y los usuarios del comercio exterior.

“Un calado mayor permitiría que los buques puedan traer más carga por cada recalada que hagan en el puerto de Barranquilla y eso automáticamente nos da un ingrediente de competitividad para nuestro comercio exterior”, explicó González.

El dirigente gremial también resaltó que el anuncio representa una oportunidad para ir más allá de garantizar la estabilidad del calado actual y avanzar hacia mejores condiciones de navegabilidad para la zona portuaria.

Frente a este propósito, indicó que será necesario articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Barranquilla, Cormagdalena, el Ministerio de Transporte, la autoridad marítima y el sector privado, con el fin de establecer una hoja de ruta que permita definir las acciones necesarias para aumentar la profundidad.

González consideró que la coordinación entre las entidades públicas y los empresarios será determinante para materializar esta iniciativa y destacó la importancia de trabajar conjuntamente en proyectos estratégicos para el país.

La propuesta se plantea en un momento de resultados positivos para la actividad portuaria. En julio de este año, la zona portuaria de Barranquilla registró su mayor movilización mensual histórica, con 1.317.803 toneladas de carga, mientras que durante el primer semestre se movilizaron 6,7 millones de toneladas.