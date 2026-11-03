Alias ‘Keko’, señalado cabecilla de Los del Freseo, fue trasladado de Barranquilla a Bogotá

Aldair Enrique Contreras Echeverría, conocido con el alias de ‘Keko’, llegó a Bogotá tras ser trasladado desde Barranquilla, donde fue capturado en medio de la Operación Blindaje 360. El señalado fue conducido bajo estrictas medidas de seguridad hasta la cárcel La Picota, luego de que un juez ordenara su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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El traslado fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien publicó un video en el que se observa el momento en que el detenido es conducido bajo estrictas medidas de seguridad para su desplazamiento hacia la capital del país. Una vez en Bogotá, fue ingresado al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.

La captura de ‘Keko’ se produjo el pasado 16 de octubre, durante la Operación Blindaje 360, un amplio despliegue de la Fuerza Pública en Barranquilla y su área metropolitana. De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, en este operativo participaron más de 587 uniformados de la Policía y el Ejército, y se realizaron 50 allanamientos que dejaron 72 personas capturadas.

Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada

Según las investigaciones de la Fiscalía, Contreras Echeverría sería uno de los presuntos cabecillas de la organización delincuencial Los del Freseo y estaría relacionado con actividades de extorsión contra comerciantes y habitantes de Barranquilla y Soledad. También es señalado de tener vínculos con el denominado Bloque Resistencia Caribe, asociado a la estructura criminal Los Costeños.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Durante las audiencias, el señalado no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de la República ordenó enviarlo a un centro carcelario mientras continúa el proceso en su contra.

Tras confirmarse su llegada a Bogotá, De la Espriella destacó que la captura y posterior judicialización de ‘Keko’ hacen parte de los resultados de su estrategia contra las organizaciones criminales. “Todas las capturas que hemos realizado en nuestras operaciones contra la criminalidad han sido legalizadas”, manifestó el mandatario.

El presidente también aseguró que continuará adelantando operativos contra las estructuras delincuenciales y advirtió que su administración mantendrá las acciones para capturar a sus integrantes y llevarlos ante la justicia.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, capturando a sus integrantes y trabajando para que respondan ante la justicia”, expresó.