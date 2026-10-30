Duras críticas del Representante a la Cámara, Yamit Noe Hurtado al proyecto de Ley de Rescate Fiscal del Gobierno

El Representante a la Cámara por Boyacá de la Alianza Verde, Yamit Noe Hurtado criticó duramente el proyecto de Ley de Rescate Económico, la Reforma Tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Advirtió de los efectos negativos en la calidad de vida de los colombianos más vulnerables se puede ver afectada seriamente.

«...Recuperar las finanzas del país no puede convertirse en un castigo para las familias colombianas ni para quienes trabajan el campo...».

Dijo que revisa en detalle la iniciativa del Gobierno, pero desde ya anuncia que la votará negativamente.

«...Estamos revisando la Ley de Rescate Económico que acaba de radicar el Gobierno Nacional y desde ya advertimos que no respaldaremos medidas que encarezcan la producción agropecuaria, presionen el precio de los alimentos o afecten el acceso de los colombianos a servicios esenciales como la salud...».

Mencionó varios temas que tiene el proyecto de ley que lo tienen preocupado.

«...Nos preocupa, por ejemplo, que se proponga eliminar la exclusión del IVA a fertilizantes, abonos, semillas para siembra, productos para controlar plagas, tractores, maquinaria agrícola y sistemas de riego. La sostenibilidad fiscal debe buscarse, pero el costo del ajuste no puede trasladarse al bolsillo de la gente de esa manera...».

El jueves 29 de octubre el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico enfocado en cinco puntos que buscan «...desactivar la bomba de tiempo fiscal...» heredada de la gestión anterior, «...apretar el cinturón...» y reducir el gasto del Estado.

El proyecto de ley consta de 106 artículos, e incluye impuestos nuevos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, para recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.

La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.

Entre los impuestos al consumo a partir de 2028 también serán gravadas las bebidas ultraprocesadas endulzadas que pagarán $45 por cada 100 mililitros si contienen menos de 9 gramos de azúcar añadido, y $76 por cada 100 ml si superan ese nivel. En el caso de los licores, se establece un componente específico de $750 por grado alcoholimétrico más un 35% ad valorem, mientras que la tarifa específica para la cajetilla de cigarrillos y tabaco calentado subirá a $7.823 en 2027 y a $11.200 en 2028, fijando además un cobro de $1.000 a $2.000 por mililitro para dispositivos vapeadores.

El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos en 2027 y en más de 122 billones en 2030, mediante una combinación de ahorro estatal, cambios tributarios y crecimiento económico.

El proyecto de ley empieza su trámite que no será fácil en el Congreso donde seguramente tendrá críticas de la oposición.