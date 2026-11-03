Gobierno ordena reducción de gastos en entidades para fiestas navideñas y de cierre de año

Hay nueva circular de la Presidencia sobre los lineamientos de austeridad para las celebraciones navideñas y actividades de cierre de año.

En la circular 10, el Gobierno dispone que las actividades de integración y celebración navideña se deben desarrollar bajo criterios de “voluntariedad”, es decir que no pueden ser impuestas con obligaciones de asistencia o contribuciones económicas a los servidores públicos y contratistas.

Hay un punto importante y es el manejo de los recursos públicos para la celebraciones navideñas y de fin de año en las entidades del país, pues el Gobierno de Abelardo De La Espriella ordena que no pueden ser destinados para financiar actividades festivas mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones, eventos institucionales y otras denominaciones que desvirtúen la finalidad del gasto.

Medidas de austeridad

La Presidencia a través de la circular 10, dispone que serán los representantes legales y ordenadores del gasto, los que se encargarán de ordenar medidas administrativas de austeridad para las celebraciones navideñas y actvidades de fin de año.

Todo esto, con el propósito de procurar prevenir gastos innecesarios y promover la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.