ANT puso fin al sufrimiento de un anciano que vivió en la calle esperando por un predio

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), logró resolver el caso de Octavio Feria, un adulto mayor víctima de desplazamiento forzado de Puerto Rico, Caquetá, que llevaba 23 meses viviendo en una carpa a las afueras de la Agencia, luchando con el gobierno anterior por un predio.

“Mis dos hijos fueron asesinados en Florencia, Caquetá. Uno por no pagar la tercera extorsión de su almacén de motos y el otro por un falso positivo. Al verme solo en un territorio donde la guerrilla mandaba durante la época de la zona de distensión, me vine a Bogotá e inicié mi proceso para acceder a tierra y a una vivienda digna. La Corte falló a mi favor”, recordó Octavio, con la voz entrecortada.

Tras conocer su historia, la directora Garrido, concretó la entrega del predio El Palmar, ubicado en la vereda La Loma, en Pandi, Cundinamarca, donde contará con una vivienda digna y tierra productiva para comenzar una nueva etapa de su vida.

Durante su permanencia a las afueras de la entidad, don Octavio enfrentó las lluvias, las noches a la intemperie y condiciones de vida que deterioraron su salud. Su carpa fue su refugio mientras esperaba una respuesta que le permitiera regresar al campo.

“Llevo casi dos años aquí; sufrí tres infartos en ese cambuche. Me discriminaban por ser un campesino ignorante”, expresó.

Los funcionarios de la Agencia le ayudaron a levantar su cambuche y empacar sus pocas pertenencias para llevarlo al predio El Palmar.

“Se lo prometimos y hoy se lo cumplimos, don Octavio”, manifestó la directora Lina Garrido.

Para Octavio tener tierra propia significa dejar atrás las noches bajo la lluvia, recuperar su tranquilidad y volver a las costumbres del campo.

“Gracias a Dios, al presidente Abelardo de la Espriella y a la doctora Lina, no me tocó pasar otra Navidad acá. Mañana ya estaré en el predio que me entrega la Agencia Nacional de Tierras”, expresó el campesino emocionado.

Las directivas de la ANT lo despidieron con la satisfacción de que don Octavio por fin tendrá un hogar propio para vivir una vejez digna.

“Mañana en la noche ya en su propia camita, en su propia casita y cuando salga y vea la luz del sol, vea que tiene una tierra productiva que lo va a hacer feliz”, concluyó la directora Lina María Garrido, al destacar el nuevo comienzo de don Octavio.