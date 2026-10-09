¿De quién es la tierra? La ANT activa atención especializada para clarificar la propiedad rural

Ante el aumento de denuncias y de incertidumbre entre propietarios privados, campesinos y comunidades étnicas sobre la situación jurídica de las tierras que han ocupado durante años, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través de sus Unidades de Gestión Territorial (UGT), implementó una atención especializada para los procesos de clarificación de la propiedad rural.

Estas unidades son puntos de atención en las regiones para quienes requieren orientación sobre la situación jurídica de sus predios y la ruta institucional correspondiente.

La clarificación de la propiedad rural es un procedimiento agrario que permite establecer si un terreno es de naturaleza privada o si corresponde a un baldío de la Nación. También permite identificar situaciones de indebida ocupación de baldíos y contribuir al saneamiento de la propiedad privada.

Esta actuación hace parte del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017, que contempla, entre otros asuntos agrarios, la clarificación de la propiedad, el deslinde y la recuperación de baldíos.

La ANT reportó 18.706 datos en la cobertura de Clarificación de la Propiedad Rural. Esta información hace parte del proceso de consolidación, depuración y actualización de las bases geográficas y jurídicas de la Agencia, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sentencia SU-288 de 2022.

A partir de esa labor, la Agencia busca establecer jurídicamente la situación del predio a partir del análisis de títulos, antecedentes registrales y demás información disponible, garantizando el debido proceso y los derechos de quienes acrediten legítimamente su propiedad.

La ruta comienza en el territorio

Los pequeños productores del campo, pueblos indígenas y las comunidades negras y afrocolombianas que tengan dudas sobre la naturaleza jurídica de su predio deben acudir directamente a la Unidad de Gestión Territorial correspondiente a su región y solicitar atención directa con el coordinador de la Unidad.

Estas son las UGT y las regiones que atienden:

UGT Caribe – Santa Marta: La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Providencia, 20 municipios de Bolívar y 13 municipios de Cesar.

La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Providencia, 20 municipios de Bolívar y 13 municipios de Cesar. UGT Noroccidente – Montería: Córdoba, Sucre y 27 municipios de Bolívar.

Córdoba, Sucre y 27 municipios de Bolívar. UGT Nororiente – Cúcuta: Norte de Santander, Santander y 12 municipios de Cesar.

Norte de Santander, Santander y 12 municipios de Cesar. UGT Antioquia, Chocó y Eje Cafetero – Medellín: Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío.

Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío. UGT Centro – Bogotá: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima.

Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. UGT Oriente – Villavicencio: Casanare, Meta, Guaviare y Vichada.

Casanare, Meta, Guaviare y Vichada. UGT Occidente – Popayán: Valle del Cauca y Cauca.

Valle del Cauca y Cauca. UGT Suroccidente – Pasto: Nariño y Putumayo.

Nariño y Putumayo. UGT Amazonía – Florencia: Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.

Los ciudadanos también pueden consultar información geográfica relacionada con los procesos de clarificación a través del Visor de Información de la Sentencia SU-288, una herramienta pública desarrollada por la ANT que contiene información asociada, entre otros asuntos, a la clarificación de la propiedad rural y la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

Para la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la Reforma Agraria de la Patria Milagro, clarificar la tierra significa brindar certeza sobre su historia jurídica, proteger los derechos legítimamente adquiridos y avanzar hacia una Colombia, un país de propietarios.