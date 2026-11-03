Brote de dengue en Caribe Verde: reportan 11 contagiados y una menor en UCI

Un brote de dengue mantiene en alerta a los habitantes del conjunto residencial Ciudad Caribe, ubicado en el complejo habitacional Caribe Verde, en Barranquilla. Según la comunidad, hasta el momento se han reportado 11 personas contagiadas, entre ellas una menor de edad que tuvo que ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de su condición.

Los residentes manifiestan su preocupación por la proliferación de mosquitos en el sector y piden la intervención de las autoridades sanitarias para atender la situación.

“Hasta el momento tenemos 11 casos identificados. Hemos realizado varios radicados ante las entidades encargadas de atender esta situación. También recibimos la visita de funcionarios de Salud enviados por la Alcaldía, quienes hicieron una inspección dentro y fuera del conjunto residencial. Además, tenemos unos manjoles en el sector que necesitan ser destapados”, explicó Luis González, líder del sector.

Señalan aguas estancadas como posible foco de mosquitos

La comunidad atribuye la proliferación de mosquitos a un depósito de aguas estancadas e insalubres ubicado frente al complejo residencial. La denuncia se conoce mientras Barranquilla permanece en alerta por dengue, luego de que el Instituto Nacional de Salud reportara 2.895 casos notificados con corte al 24 de octubre.

“En el distrito de Barranquilla se ha registrado un ligero incremento en los casos de dengue, en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el llamado es a no generar alarma, sino a tomar las medidas necesarias para protegernos. Desde la Secretaría de Salud reiteramos la importancia de prevenir el dengue desde nuestros hogares, evitando los depósitos de agua en floreros, recipientes y otros elementos, ya que estos se convierten en criaderos donde se reproduce el mosquito transmisor de la enfermedad”, explicó la secretaria de Salud de Barranquila, Stephanie Araujo.

Autoridades reiteran medidas de prevención

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Distrital insistió en la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos, evitar la acumulación de agua en recipientes y mantener limpios los espacios de las viviendas. También recomendó acudir oportunamente a los servicios médicos ante síntomas de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrados.