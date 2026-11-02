Cuerpo sin vida de una persona incinerada fue hallado en Barranquilla: Policía investiga este hecho

Un cuerpo sin vida e incinerado fue hallado en la madrugada de este lunes festivo, 2 de noviembre a la entrada del barrio Las Malvinas.

Según la Policía, durante labores de patrullaje en el sector, “fue hallado el cuerpo sin vida de una persona, la cual se encontraba incinerada”.

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Mientras tanto, la Policía realiza las labores de verificación para el esclarecimiento de estos hechos.

El cuerpo aún no ha podido ser identificado.