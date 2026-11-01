Así reaccionaron los sectores políticos a la muerte del exconstituyente Antonio Navarro Wolff

Este domingo, primero de noviembre, murió el exconstituyente y exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff.

Reacciones a la muerte de Navarro Wolff

Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y destacó sus convicciones democráticas y sociales, así como su papel en momentos decisivos de la historia política del país.

Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe envió su solidaridad tras el fallecimiento del exconstituyente y copresidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff.

Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció frente al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, de quien aseguró fue un ejemplo de reconciliación.

Duvalier Sánchez

Una de las primeras reacciones en el sector político fue la del congresista Duvalier Sánchez, quien aseguró que Colombia despide a “un hombre decisivo en la historia democrática” del país.

Gustavo Bolívar

Sergio Fajardo

Ariel Ávila