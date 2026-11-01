Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 nov 2026 Actualizado 23:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Así reaccionaron los sectores políticos a la muerte del exconstituyente Antonio Navarro Wolff

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó que el dirigente político falleció este domingo 1 de noviembre a las 2:42 de la tarde.

Añadir Caracol Radio en Google

Este domingo, primero de noviembre, murió el exconstituyente y exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff.

Reacciones a la muerte de Navarro Wolff

Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y destacó sus convicciones democráticas y sociales, así como su papel en momentos decisivos de la historia política del país.

Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe envió su solidaridad tras el fallecimiento del exconstituyente y copresidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff.

Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció frente al fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, de quien aseguró fue un ejemplo de reconciliación.

Duvalier Sánchez

Una de las primeras reacciones en el sector político fue la del congresista Duvalier Sánchez, quien aseguró que Colombia despide a “un hombre decisivo en la historia democrática” del país.

Gustavo Bolívar

Sergio Fajardo

Ariel Ávila

Daniel Miranda Ruiz

Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado