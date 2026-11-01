La Armada incautó más de dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur que serían enviadas a México

Valle del Cauca

La Armada Nacional incautó 2.250 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción marítima en aguas del Pacífico sur colombiano. El cargamento, que estaría avaluado en 104 millones de dólares, era transportado en una embarcación tipo flipper que, según las autoridades, tendría como destino México.

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Las autoridades interceptaron la embarcación y encontraron 75 bultos con un total de 2.250 paquetes de droga. Tras la interceptación, el cargamento fue trasladado a la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde se realizaron pruebas preliminares en coordinación con la SIJÍN, las cuales confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Durante el operativo fueron capturados tres hombres, un colombiano de 33 años y dos ciudadanos ecuatorianos de 34 y 38 años. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con el material incautado.

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Con esta incautación se evitó que aproximadamente 5,6 millones de dosis de cocaína llegaran al mercado ilegal internacional.