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01 nov 2026 Actualizado 23:15

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Murió Antonio Navarro Wolff: su familia confirmó el fallecimiento este 1 de noviembre

A través de un comunicado, sus familiares informaron que realizarán su despedida en la intimidad.

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La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó que el dirigente político falleció este domingo 1 de noviembre a las 2:42 de la tarde. A través de un comunicado, sus familiares informaron que realizarán su despedida en la intimidad y que este lunes anunciarán los detalles de su último recorrido.

“A nuestro querido Antonio, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”, expresó la familia, que también agradeció los mensajes de solidaridad y pidió a los medios de comunicación respeto por su duelo.

Los familiares señalaron que entregarán información oportunamente sobre las honras fúnebres y las actividades para acompañarlo en su despedida.

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