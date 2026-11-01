Paciente congolés permanece en estado crítico por malaria, autoridades descartan ébola en Cali

Cali, Valle del Cauca

Un paciente proveniente de la República del Congo permanece en estado crítico en Cali, luego de ser diagnosticado con malaria complicada. Las autoridades de salud aclararon que, aunque hasta el momento no existe un diagnóstico de ébola, se activaron los protocolos epidemiológicos para descartar esta enfermedad, debido a los antecedentes de un brote registrado en ese país.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades de salud de Cali, son dos las personas procedentes de la República del Congo que fueron diagnosticadas con malaria complicada. Una de ellas falleció en el municipio de Palmira, mientras que la otra fue trasladada a Cali para recibir atención médica de mayor complejidad.

Frente al estado de salud del paciente hospitalizado en Cali, se indicó que su condición es delicada y permanece bajo atención médica especializada. Además, equipos del Instituto Nacional de Salud (INS) llegaron a la ciudad para acompañar los procedimientos de vigilancia epidemiológica y el proceso de descarte.

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La alerta epidemiológica se activó porque no fue posible establecer con precisión las zonas del Congo en las que permanecieron los pacientes y por el tiempo prolongado que estuvieron en ese territorio.

Por ahora, el diagnóstico confirmado es malaria complicada y no hay evidencia de que el paciente tenga ébola. Como medida preventiva, se implementó aislamiento clínico y se inició la ruta de pruebas para descartar la enfermedad.