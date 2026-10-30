MinCiencias publicó banco de elegibles y financiables de la convocatoria 975: Cómo consultar

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el pasado 13 de marzo de 2026 la apertura de la convocatoria ‘Becas para el cambio’, a través de la cual se otorgarán apoyos económicos a profesionales universitarios del país que tengan la intención de cursar estudios de maestría y doctorado, en Colombia o en el exterior.

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Para participar, los aspirantes presentaron sus postulaciones y registraron sus propuestas de acuerdo a los ejes temáticos del programa y las modalidades de estudio incluidas (maestría nacional, doctorado nacional o doctorado en el exterior), hasta el pasado 28 de abril, cuando se cerraron las inscripciones.

Una vez surtida esta primera fase y una publicación preliminar del banco de elegibles y financiables para la convocatoria, el ministerio confirmó que se tiene ya el listado definitivo y los pasos a seguir en la convocatoria 975.

Convocatoria 975: MinCiencias publicó banco definitivo de elegibles y financiables

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, confirmó la publicación del banco definitivo de legibles y financiables para la convocatoria 975 ‘Becas para el cambio’ tras cumplirse la etapa de recursos por reposición.

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“Hoy podemos con total claridad que el proceso avanzó, la financiación está respaldada y cumplimos cada una de las etapas y procedimientos establecidos por la ley, protegiendo el debido proceso y los derechos de quienes participaron”, expresó la ministra.

De acuerdo con los resultados de la convocatoria presentados por la cartera, 1.524 personas recibirán los apoyos económicos del programa para sus estudios de alto nivel con una inversión superior a los $279 mil millones.

Benavides resaltó que los apoyos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

950 para maestrías nacionales

523 para doctorados nacionales

96 para doctorados en el exterior

Además, el 77 % de las personas beneficiarias son mujeres y el 66 % pertenece a los estratos 1 y 2. El 71 % de los programas académicos se desarrollarán en universidades públicas del país, con participantes de 29 departamentos.

¿Cómo consultar el banco definitivo de elegibles y financiables de la convocatoria 975?

El Ministerio de Ciencias publicó la lista definitiva del banco de elegibles y financiables de la Convocatoria 975 para maestrías y doctorados en el portal oficial del programa.

Puede consultar el documento con todos los participantes seleccionados y sus propuestas en el siguiente enlace: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/banco_definitivo_de_elegibles_y_financiables_convocatoria_975-2026_2.pdf

¿Qué sigue para la convocatoria 975 de MinCiencias?

MinCiencias instó a los beneficiarios escogidos a estar atentos a las comunicaciones oficiales de MinCiencias y del ICETEX para avanzar al proceso de legalización de apoyos.

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