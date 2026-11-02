“Hicimos una gran presentación ante un muy buen rival”: ‘Panelo’ Valencia luego de vencer a Santa Fe // Tomado de DIMAYOR

Once Caldas avanzó a las semifinales de la Copa Colombia tras vencer a Independiente Santa Fe. En la siguiente instancia deberá enfrentar a Atlético Nacional, llave que se jugará a ida y vuelta. Luego de la victoria, Carlos ‘Panelo’ Valencia destacó la estrategia que propuso ante su rival y cómo el equipo lo expresó dentro de la cancha.

Análisis de sus estrategias

Valencia dijo que su equipo “hizo una gran presentación ante un muy buen rival” y que supo manejar el mediocampo a su favor gracias a las rotaciones que hacía, las cuales “le hicieron mucho daño (a Santa Fe) teniendo la posesión del balón”.

Le podría interesar: Cali vence a Chicó y se mantiene firme en la lucha por el punto invisible: resumen del partido

El técnico habló sobre cómo contrarrestaron a su rival sabiendo cómo atacaban, “sabíamos de qué forma ellos nos podían complicar, pero con ayudas audiovisuales que les mostramos (a sus dirigidos) y después lo desarrollamos dentro del campo de juego, ejecutamos el plan y no les dimos muchas posibilidad de remate o centros al segundo sector”.

Para el ‘Panelo’ uno de los detalles más importantes no fue solo “defender el balón”, si no que también “defender el espacio para no darles la posibilidad de hacernos daño”. Además, destacó la manera en qué sus jugadores ejecutaron el plan de juego, “me parece que la concentración y la buena toma de decisiones hizo que no nos crearan superioridad numérica ni por las bandas ni por el medio, donde hacen mucho daño”.

El trabajo fuera de la cancha

El estratega manizaleño elogió parte de su cuerpo técnico y de cómo monitorean la capacidad física de sus jugadorers: “Lo primero es que tenemos personas muy capacitados como preparadores físicos, con eso manejamos las cargas, siempre están monitoreando y nos pasan lainformacón, ellos nos dicen cuando hay que acelerar un cambio o cuándo no”.

Lea también: “No hay que ver solo lo negativo”: Repetto tras la eliminación de Santa Fe ante Once Caldas por Copa

Por último, concluyó que a parte del trabajo de su cuerpo técnico, destacó la importancia del presente del equipo “lo más importante es lo que está expresando el equipo y cómo lo está viviendo, por eso hemos conseguido los resultados”