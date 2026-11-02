5 capitales más pobladas de Colombia ¿Medellín en la lista?: Tienen más de 2 millones de habitantes

Colombia es el segundo país más poblado de América del Sur, con 54,1 millones de habitantes únicamente superado por Brasil, con más de 211 millones de habitantes.

Además, Colombia está compuesta por 32 departamentos y un Distrito capital según la Constitución de 1991.

Según el Censo de 2026, Colombia actualmente, tiene una población estimada de 53,5 a 54,1 millones de habitantes.

La distribución por géneros de la población colombiana es similar al resto de países desarrollados, con una mayor presencia de mujeres (51,2 %) que de hombres (48,8 %). En cuanto a las edades, el 22,6 % de la población tiene entre 0 y 14 años, el 68,2 % (grupo mayoritario) entre 15 y 65 años, y el 9,1 % más de 65 años.

Las cinco ciudades más pobladas del Colombia

1. Bogotá – 7.907.281 de habitantes

Bogotá es la capital y ciudad más poblada de Colombia, con 7,9 millones de habitantes. Además, también es la novena ciudad más poblada de toda Latinoamérica.

2. Medellín – 2.595.300 de habitantes

Medellín es la capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda del país con 2,5 millones de habitantes.

3. Cali – 2.280.522 de habitantes

Cali, llamada oficialmente Santiago de Cali, es la tercera ciudad más poblada de Colombia con 2,2 millones de habitantes. Cali, además, es la capital del departamento de Valle del Cauca.

4. Barranquilla – 1.323.551 de habitantes

Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico. En la actualidad, Barranquilla es la cuarta ciudad más grande de Colombia con 1,3 millones de habitantes.

5. Cartagena de Indias – 1.052.015 habitantes

Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar. Cartagena tiene una población de poco más de 1 millón de habitantes.

Sin embargo, las mencionadas anteriormente no son las más grandes en cuanto a extensión. De hecho, el municipio más grande del país está en Vichada. Se trata de Cumaribo, el cual cuenta con 41.635 kilómetros cuadrados 5.674 kilómetros cuadrados de extensión.

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