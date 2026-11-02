Aumenta la movilidad durante el festivo del Día de Todos Los Santos

De acuerdo con la Policía de Tránsito de Transporte durante el festivo del Día de Todos los Santos, la movilidad nacional ha aumentado un 7 %.

Desde el día viernes se han movilizado 3.202.000 vehículos por los principales peajes del país. Cundinamarca registra el mayor flujo vehicular, con 830.000 vehículos, seguida de Antioquia (448.000), Valle del Cauca (309.000), Boyacá (191.000) y Tolima (183.000).

En materia de prevención y control, se han practicado 2.048 pruebas de embriaguez, de las cuales 34 resultaron positivas. Así mismo, se han impuesto 5.688 órdenes de comparendo, principalmente por no portar licencia de conducción, incumplir las normas de tránsito en motocicleta y no tener vigentes el SOAT y la revisión técnico-mecánica.

“¡No más excusas en la vía! Un festivo no puede convertirse en una tragedia familiar. Detrás de cada vehículo hay vidas, familias y sueños que debemos proteger. Por eso, hacemos un llamado a la responsabilidad, la tolerancia y el respeto por las normas de tránsito. La seguridad vial es un compromiso de todos; ninguna prisa, celebración o destino está por encima de la vida”, dijo el coronel Edwin Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

En Bogotá, durante la celebración de Halloween y en cumplimiento del Decreto 472 de la Alcaldía, se han impuesto 629 comparendos y han sido inmovilizadas 221 motocicletas por incumplir las restricciones establecidas.

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