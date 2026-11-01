Sin novedades se realizó la caravana de moteros en Armenia por la celebración de Halloween

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Armenia

En la noche del 31 de octubre se tenía prevista la caravana de moteros por la celebración de Halloween la ciudad, las autoridades entregaron un balance positivo en materia de seguridad vial.

En la madrugada de este domingo 1 de noviembre culminó el puesto de mando unificado que estaba dispuesto para monitorear la actividad y desde allí el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez entregó parte de tranquilidad y sostuvo que el acompañamiento de las autoridades fue clave.

“Debemos informarle a todos los armenios. No accidentes de tránsito, no lesionados, no tuvimos ninguna situación donde se haya tirado maicena, harina o productos similares. No hubo hurtos en la ciudad”, manifestó.

Destacó que no se registraron lesionados ni accidentes de tránsito por lo que el balance fue positivo gracias a las mesas de concertación y los compromisos adquiridos por los moteros.

Reconoció que hubo algunas situaciones de descoordinación por parte de los grupos que asistieron al evento, sin embargo, fue claro que se logró el objetivo de no generar la alteración del orden público.

“La caravana se hizo con los controles que se tenían previstos en los puntos que se tenían previstos por las autoridades. Tuvimos algunas situaciones de descoordinación por parte de estos grupos que asistieron a esta tarea, pero el part

e es que se logró lo que se tenía planeado y planteado era acompañar esta manifestación. Estamos terminando con todo el éxito este acompañamiento”, destacó.

Fue claro que gracias a la articulación el resultado es favorable como ocurrió en la actividad del año anterior.