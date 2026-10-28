En Armenia no habrá restricciones de movilidad para Halloween

Armenia

Y es que la ciudad no adoptará restricciones como sí es el caso de Bogotá donde habrá restricción de parrillero para garantizar la seguridad y el orden público.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que vienen realizando un trabajo articulado con Policía, Ejército y la secretaría de Gobierno para que la celebración sea de manera pacífica.

Aseguró que será un evento de alta afluencia de personas y por ende de gran flujo vehicular puesto que este 31 de octubre es un sábado con puente festivo.

“Ahí estamos haciendo ya un trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno, con la Policía, con el Ejército para poder tener una celebración pero en calma, que podamos disfrutar de este día que es más de los niños. Eso lo tenemos que tener presente porque cae un sábado, entonces muy seguramente vamos a tener más niños y más familias en las calles, pero entendemos también que que adultos quieren disfrutar de este día y se ha vuelto también ya como tradición”, manifestó.

Resaltó que también están trabajando con los promotores de las caravanas para lograr que sea controlada, sin harina, sin agua ni ninguna manifestación de irrespeto para la comunidad.

“Entonces respetamos esas manifestaciones como las caravanas que se vienen programando, por eso se viene trabajando también de la mano con ellos para poder tener una actividad controlada, una actividad respetuosa, donde no haya harina, donde no haya agua, que no haya irrespeto por las normas de tránsito, sino que sea una actividad de dar ejemplo, que lo podamos hacer bien”, indicó.

Realizó el llamado para que se disfrute de este día en familia, sin afectaciones de orden público y sobretodo ser preventivos para que en la caravana no se genere ninguna situación que impacte en la movilidad de la ciudad por eso es fundamental respetar las normas de tránsito.

“Por eso hacemos el llamado para que disfrutemos este día en familia, pero que lo hagamos con total respeto por los demás, con ser muy preventivos también porque en las caravanas este tipo actividades, aunque son lentas, son despacio, se pueden generar también algunos choques que pueden terminar en cosas más delicadas o más complejas, por decirlo de alguna manera, que respetemos los semáforos, que respetemos los andenes también porque reitero, van a haber muchos niños y familias seguramente en las calles, entonces tenemos que respetar esos espacios de los peatones”, enfatizó.

Espera el balance sea positivo para que prime el respeto durante esta importante celebración.