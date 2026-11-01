A la cárcel fue enviado un presunto abusador serial de menores de edad en el Quindío

Armenia

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Rafael Antonio Velásquez Pinzón sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales. Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años.

Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Una de las víctimas, un niño de 12 años, presuntamente fue asesinado.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos. Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El fiscal en la audiencia: “Este delito de secuestro simple y retener y ocultar a esos menores cuando los detiene y los oculta entre esos matorrales lo realizó con los cinco menores. Desde ya le estoy mencionando que estos cinco menores fueron víctimas de secuestro secuestro simple por usted. Es decir, aquí hay un concurso homogéneo sucesivo. Conductas que realizó en concurso heterogéneo con homicidio para el primer menor. La primera víctima mencionada. Cuatro menores. Violencia. Como estamos hablando de acceso carnal violento y actos sexuales violentos y homicidio. El artículo 212 A hace referencia a la violencia. Para efecto de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entenderá por violencia el uso de la fuerza. Usada por usted. Amenazas, utilizada por usted. El uso de esa fuerza”.

Añadió: “Lo amenaza con un arma de fuego, un arma cortopunzante, una navaja, los intimida, violencia psicológica, violencia física, lo toma de la fuerza las manos, del cuello, los arrastra lugares, a potreros, entornos de coacción física, violencia psicológica y los intimida y posteriormente los accede”.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación extendió la invitación a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.