En un 86% avanza la cosecha cafetera del segundo semestre del año en el Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Y es que el terremoto del pasado 10 de agosto generó afectaciones en el sector cafetero porque más de 100 fincas deben ser demolidas, pero a pesar del panorama ha avanzado con éxito la cosecha cafetera.

Precisamente el director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez dio a conocer que la cosecha del segundo semestre avanza en un 86% donde se necesitaban cerca de 7.000 recolectores.

“Para el departamento del Quindío en esta cosecha del segundo semestre, que es aproximadamente el 50% de la cosecha del departamento, se necesitaban aproximadamente 7000 recolectores. Podemos decir que ya la cosecha ha avanzado en un gran porcentaje llegando al 86% para el departamento”, indicó.

Sostuvo que vienen trabajando desde ya para la preparación para la cosecha cafetera del primer semestre del próximo año con labores de fertilizantes aprovechando las lluvias que se registraron durante el mes de octubre tras unas semanas de altas temperaturas.

“Venimos realizando labores que se derivan de esa preparación para la cosecha del próximo año con las labores de fertilizantes aprovechando esta lluvias que se están dando en el mes de octubre, después de unas semanas con unas temperaturas muy altas y esto va a permitir justamente podernos preparar para la cosecha del primer semestre del 2027″, resaltó.

Reconoció que continúan trabajando con el acompañamiento de las familias caficultoras en las diferentes recomendaciones y la reconstrucción debido a las afectaciones generadas por el terremoto.

“Pero seguimos trabajando con el acompañamiento de las familias caficultoras en las diferentes recomendaciones de esas labores culturales y, por supuesto, también otro frente de trabajo que no podemos omitir que es el de la reconstrucción y el acompañamiento psicosocial generado por el terremoto”, puntualizó.

Vale anotar que la proyección es de 8 millones de kilos de café de pergamino seco para la cosecha cafetera de este segundo semestre del año.